Що треба їсти для здоров'я серця: лікар розкрила 4 найважливіші складники дієти

Підтримати здоров'я серця можуть деякі продукти, які лікарі радять ввести у щоденний раціон. При цьому також важливо відмовитись від шкідливої їжі, яка здатна провокувати високий холестерин і артеріальний тиск - це два основні чинники, які спричиняють серцево-судинні хвороби.

Про це пише Express .

Що потрібно їсти для здоров'я серця

Дієтолог Рейчел Грем для здоров'я серця радить вживати захисні жири.

"Турбота про здоров’я серця має бути пріоритетом. Один із найкращих способів подбати про нього - це стежити за тим, що ми їмо. Здорова дієта може допомогти нам підтримувати нормальний рівень холестерину, стабільний рівень глюкози в крові та артеріальний тиск, що є критично важливим для здорового серця", - каже лікар.

Грем наголошує на важливості жирів омега-3 у раціоні. Ними багаті лосось, скумбрія, копчений перець, сардини, оселедці, насіння льону та чіа.

"Незамінні жири омега-3 можуть знизити рівень холестерину, шкідливих тригліцеридів у крові та зменшити запалення, яке часто пов’язане із захворюваннями серця", - пояснила дієтолог.

Також для серця корисні цільні, необроблені продукти. Це фрукти, овочі, цільні зерна, нежирний білок, горіхи та насіння. Вони мають бути основою раціону.

Грем також закликає їсти імбир та куркуму. Це одні з найпотужніших природних протизапальних продуктів.

Від яких продуктів варто відмовитись

Окрім додавання у свій раціон корисних для серця продуктів, також важливо відмовитися від нездорової їжі та напоїв.

"Обмежте споживання обробленої їжі з високим вмістом солі, доданого цукру, насичених жирів і транс-жирів", - каже Грем.

Дієтолог також радить уникати газованих і спортивних напоїв. Краще їх замінити на воду та трав'яний чай.

"Важливо мати різноманітну дієту, яка включає різні типи клітковини та поживних речовин, необхідних організму для оптимального функціонування", - пояснює лікар.