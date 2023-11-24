Названий простий продукт, який у рази збільшує чоловічу фертильність

Дослідники з Австралії виявили продукт, який допомагає у рази збільшити фертильність чоловіка. Завдяки регулярному вживанню підвищується рухливість та якість сперматозоїдів.

Що це за продукт і як часто його потрібно їсти чоловікам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю у науковому журналі Advances in Nutrition.

Вчені з Університету Монаша в Австралії провели аналіз чотирьох досліджень: обсерваційних та рандомізованих контрольованих випробувань. У цих дослідженнях взяли участь понад 600 здорових чоловіків віком від 18 до 35 років, які дотримувались звичного західного раціону.

В одному випробуванні чоловіки щодня вживали 75 грамів волоських горіхів протягом 12 тижнів, у другому - 60 грамів щодня суміші з волоських горіхів, мигдалю та фундуку - протягом 14 тижнів.

Результати випробувань показали, що регулярне вживання горіхів підвищує рухливість та якість сперматозоїдів.

Доктор Барбара Кордозо, одна з авторів дослідження з Університету Монаша, наголосила, що учасники експерименту продовжували харчуватися своїм звичним раціоном, що робить висновки дослідження ще значнішими.

Вона також звернула увагу на важливість вживання сирих або смажених горіхів та порекомендувала уникати солоних та підсолоджених варіантів.

Інший співавтор дослідження Ніколь Келлой спростувала міф, що горіхи сприяють набору ваги. Вона зазначила, що регулярне вживання однієї чи двох жмень горіхів щодня, навпаки, асоціюється зі зниженням маси тіла.

Дослідники наголошують, що користь від горіхів для репродуктивного чоловічого здоров'я пов'язана з їх багатим вмістом омега-3 жирних кислот, вітамінів, мінералів, харчових волокон та поліфенолів. Ці компоненти разом сприяють покращенню репродуктивних функцій.