Названий продукт №1, який допоможе вам комфортно сходити в туалет

Запор - це дуже делікатна проблема, але деякі люди часто з нею стикаються. На щастя, є деякі спеціальні продукти, які також можуть допомогти вам випорожнитися.

Що саме треба їсти, щоб комфортно сходити в туалет, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням.

Що треба їсти для регулярного випорожнення кишківника

Такі продукти, як солодка картопля, насіння чіа, авокадо та квасоля, можуть допомогти вам спорожнити кишечник, але, за словами дієтолога Лорен Манакер, чорнослив є найкращою їжею, коли вам потрібно сходити в туалет.

"Чорнослив — це найкращий засіб для допомоги людям, яким потрібна допомога в дефекації. Дані, опубліковані в Clinical Nutrition, показали, що люди, які їли чорнослив, значно більше збільшували вагу та частоту стільця порівняно з людьми, які не їли чорнослив", - розповіла спеціаліст.

Як чорнослив допомогає

За словами Манакер, чорнослив має три основні компоненти, які надають йому здатності полегшувати запор: клітковина, сорбіт і фенольні сполуки.

Чорнослив є ефективним природним засобом від запорів завдяки вмісту в ньому клітковини, яка сприяє регулярній роботі кишечника.

Клітковина необхідна для здорового випорожнення, оскільки ця поживна речовина пом’якшує та додає "об’єм" вашому стільцю. Це робиться шляхом поглинання води, що додає вагу та допомагає уникнути водянистого стільця, який важче відходити. Окрім корисної клітковини, чорнослив також містить цукровий спирт під назвою сорбіт, який має природний проносний ефект.

Одне дослідження, опубліковане в The American Journal of Gastroenterology, прийшло до висновку, що сорбітол із чорносливу може допомогти полегшити запор, збільшити нормальний стілець і зменшити твердість стільця у пацієнтів із хронічним запором.

І, нарешті, чорнослив багатий фенольними сполуками, які можуть допомогти стимулювати роботу кишечника.

Згідно з дослідженнями, ці фенольні рослинні сполуки мають проносні властивості, які, як відомо, допомагають чорносливу знімати запор.

Додавайте чорнослив до ваших страв (Скриншот)

Як саме вживати чорнослив

Якщо їсти чорнослив сам по собі вам не подобається, на щастя, є багато інших способів включити його у свій раціон.

"Чорнослив можна додавати в смузі, курячі страви і навіть десерти", - каже Манакер.

Ви також можете включити чорнослив у намазку, зробити пюре, щоб підсолодити деякі з ваших улюблених соусів, або нарізати його та додати як солодку начинку до свого улюбленого салату. Незалежно від того, як ви їх їсте, чорнослив є одним з найкращих продуктів, які ви можете їсти для загального здорового травлення.