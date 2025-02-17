Названий прихований інгредієнт у продуктах "без цукру", який може бути отрутою

Чому товари "без цукру" можуть бути шкідливими?

Дуже часто виробники товарів з етикетками "без цукру" вдаються до прихованих інгредієнтів, які можуть завдати ще більшої шкоди здоров’ю.

Штучні підсолоджувачі є одними з найпоширеніших інгредієнтів продуктів "без цукру". Незважаючи на те, що вони розроблені, щоб забезпечити солодкість без калорій, регулярне споживання може змінити метаболізм, негативно вплинути на мікробіоту кишечника та збільшити апетит до солодкої їжі.

Чим "грозять" штучні підсолоджувачі:

підвищення рівня цукру в крові натще та глікованого гемоглобіну HbA1c9;

непереносимості чи зниження толерантності до глюкози;

виникнення несприйнятливості чи резистентності до інсуліну;

виснаження бета-клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, та виникнення переддіабету 2 типу;

накопичення вісцерального жиру;

підвищення ризику серцево-судинних захворювань та ожиріння печінки.

Чому важливо читати етикетки?

Важливо уважно читати етикетки продуктів перед їх покупкою. Продукт може бути позначений як "без цукру", але це не гарантує, що він корисний.

Вибір цільної, натуральної їжі завжди є найкращим вибором для підтримки збалансованого харчування та турботи про наше здоров’я в довгостроковій перспективі. Бути поінформованим і приймати свідомі рішення є ключовими для того, щоб не потрапити на оманливі ярлики.