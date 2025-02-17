Назван скрытый ингредиент в продуктах "без сахара", который может быть ядом

В мире, где здоровье является приоритетом для многих, продукты, обозначенные как "без сахара", кажутся привлекательным вариантом. Однако эти этикетки могут вводить в заблуждение и не всегда указывать на то, что продукт действительно здоровый.
Какой ингредиент в таких продуктах может быть вреднее сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Очень часто производители товаров с этикетками "без сахара" прибегают к скрытым ингредиентам, которые могут нанести еще больший вред здоровью.
Искусственные подсластители являются одними из самых распространенных ингредиентов продуктов "без сахара". Несмотря на то, что они разработаны, чтобы обеспечить сладость без калорий, регулярное потребление может изменить метаболизм, негативно повлиять на микробиоту кишечника и увеличить аппетит к сладкой пище.
Чем "грозят" искусственные подсластители:
Важно внимательно читать этикетки продуктов перед их покупкой. Продукт может быть обозначен как "без сахара", но это не гарантирует, что он полезен.
Выбор цельной, натуральной пищи всегда является лучшим выбором для поддержания сбалансированного питания и заботы о нашем здоровье в долгосрочной перспективе. Быть информированным и принимать сознательные решения являются ключевыми для того, чтобы не попасться на обманчивые ярлыки.
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