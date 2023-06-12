Названий найпростіший і натуральний спосіб позбавитися колорадських жуків

Колорадський жук – це шкідник усіх пасльонових та найлютіший ворог городників. Звичайно, адже ця комаха активно розмножується і може знищити весь бажаний урожай.
Є простий спосіб без хімії, який допоможе вам відігнати шкідника з городу, який саме читайте в матеріалі Styler.
Для цього вам знадобиться оцет та суха гірчиця. Зверніть увагу, цей метод не вбиватиме жуків, а тільки їх відлякає з рослин.
Оцет посилює неприємний запах гірчиці, відлякуючи жуків. Господарське мило сприяє закріпленню розчину на листі, в результаті засіб не змивається росою або слабким дощем.
Після нанесення розчину дорослі особини шукають інші картопляні кущі, що мають звичний аромат, а личинки менше обгладжують листя, яке після обробки стає для них кисло-гірким.
суха гірчиця (порошок) - 100 грамів (5-6 столових ложок);
оцет (9%) – 150 мл;
господарське мило – 50 г;
вода – 10 літрів.
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