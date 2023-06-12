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Назван самый простой и натуральный способ избавиться от колорадских жуков

Фото: Как избавиться от колорадских жуков без химии (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Колорадский жук - это вредитель всех пасленовых и злейший враг огородников. Естественно, ведь это насекомое активно размножается и может уничтожить весь желаемый урожай.

Есть простой способ без химии, который поможет вам отогнать вредителя с огорода, какой именно - читайте в материале Styler.

Простой способ отпугнуть колорадских жуков с огорода

Для этого вам понадобится уксус и сухая горчица. Обратите внимание, этот метод не будет убивать жуков, а только их отпугнет с растений.

Уксус усиливает неприятный запах горчицы, отпугивая жуков. Хозяйственное мыло способствует закреплению раствора на листьях, в результате средство не смывается росой или слабым дождем.

После нанесения раствора взрослые особи ищут другие картофельные кусты, имеющие привычный аромат, а личинки меньше обгладывают листья, которые после обработки становятся для них кисло-горькими.

Вам понадобятся:

  • сухая горчица (порошок) – 100 грамм (5-6 столовых ложек);

  • уксус (9%) – 150 мл;

  • хозяйственное мыло – 50 грамм;

  • вода – 10 литров.

Как сделать отпугивающее средство для жуков

  • Первым делом залейте горчицу крутым кипятком (10 литров), перемешайте, накройте и оставьте на сутки в темном месте с комнатной температурой для настаивания.
  • Натрите хозяйственное мыло на терке.
  • Добавьте мыло в горчичный настой, также налейте туда уксус. Перемешайте.
  • Процедите готовое средство через бинт или марлю, предварительно сложив ее в 2-3 слоя.
  • Полностью опрыскать кусты картошки – листья с двух сторон и стебли, чтобы не осталось необработанных мест. Остатки раствора равномерно вылить между рядов.

Также читайте, когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю.

Кстати, ранее мы писали о том, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

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