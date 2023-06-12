Назван самый простой и натуральный способ избавиться от колорадских жуков

Простой способ отпугнуть колорадских жуков с огорода

Для этого вам понадобится уксус и сухая горчица. Обратите внимание, этот метод не будет убивать жуков, а только их отпугнет с растений.

Уксус усиливает неприятный запах горчицы, отпугивая жуков. Хозяйственное мыло способствует закреплению раствора на листьях, в результате средство не смывается росой или слабым дождем.

После нанесения раствора взрослые особи ищут другие картофельные кусты, имеющие привычный аромат, а личинки меньше обгладывают листья, которые после обработки становятся для них кисло-горькими.

Вам понадобятся:

сухая горчица (порошок) – 100 грамм (5-6 столовых ложек);

уксус (9%) – 150 мл;

хозяйственное мыло – 50 грамм;

вода – 10 литров.

Как сделать отпугивающее средство для жуков