Назван самый простой и натуральный способ избавиться от колорадских жуков

Колорадский жук - это вредитель всех пасленовых и злейший враг огородников. Естественно, ведь это насекомое активно размножается и может уничтожить весь желаемый урожай.
Есть простой способ без химии, который поможет вам отогнать вредителя с огорода, какой именно - читайте в материале Styler.
Для этого вам понадобится уксус и сухая горчица. Обратите внимание, этот метод не будет убивать жуков, а только их отпугнет с растений.
Уксус усиливает неприятный запах горчицы, отпугивая жуков. Хозяйственное мыло способствует закреплению раствора на листьях, в результате средство не смывается росой или слабым дождем.
После нанесения раствора взрослые особи ищут другие картофельные кусты, имеющие привычный аромат, а личинки меньше обгладывают листья, которые после обработки становятся для них кисло-горькими.
сухая горчица (порошок) – 100 грамм (5-6 столовых ложек);
уксус (9%) – 150 мл;
хозяйственное мыло – 50 грамм;
вода – 10 литров.
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Кстати, ранее мы писали о том, как получить большой урожай на маленьком участке земли.