Названий найгірший сік, в якому повно цукру та калорій

Соки традиційно вважаються корисним продуктом, багатим на вітаміни та мікроелементи. Однак далеко не всі напої, які продаються під виглядом соків, дійсно приносять користь. Деякі з них можуть завдати більше шкоди, ніж користі, через високий вміст цукру та калорій.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які соки абсолютно некорисні для організму.
Експерти визначили, що гранатовий сік з доданим цукром та популярні фруктові нектари є одними з найгірших напоїв у цій категорії.
Високий вміст цукру:
Багато виробників додають у соки цукор для покращення смаку. У результаті вміст цукру у склянці такого напою може досягати 20-25 г, що становить майже половину рекомендованої добової норми для дорослої людини.
Надмірна калорійність:
У склянці соку з доданим цукром може бути 100-150 ккал. При цьому такі напої не дають тривалого відчуття насичення, що може призвести до переїдання та набору зайвої ваги.
Низький вміст натуральних інгредієнтів:
Деякі напої, які називають соками, насправді є нектаром або фруктовими напоями, що містять лише невеликий відсоток натурального соку, а решта – це вода, цукор та штучні ароматизатори.
Ризики для здоров'я:
Постійне споживання таких напоїв може призвести до:
Якщо ви хочете отримати користь від соків, зверніть увагу на:
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися напоями без шкоди для здоров'я, зберігаючи баланс у своєму раціоні.
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В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients.