Назван худший сок, в котором полно сахара и калорий

Соки традиционно считаются полезным продуктом, богатым витаминами и микроэлементами. Однако далеко не все продающиеся под видом соков напитки действительно приносят пользу. Некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы, из-за высокого содержания сахара и калорий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие соки совершенно бесполезны для организма.
Эксперты определили, что гранатовый сок с добавленным сахаром и популярные фруктовые нектары являются одними из самых плохих напитков в этой категории.
Высокое содержание сахара:
Многие изготовители добавляют в соки сахар для улучшения вкуса. В результате содержание сахара в стакане такого напитка может достигать 20-25 г , что составляет около половины рекомендованной суточной нормы для взрослого человека.
Чрезмерная калорийность:
В стакане сока с добавленным сахаром может быть 100-150 ккал. При этом такие напитки не дают длительного ощущения насыщения, что может привести к перееданию и набору лишнего веса.
Низкое содержание натуральных ингредиентов:
Некоторые напитки, называемые соками, на самом деле являются нектаром или фруктовыми напитками, содержащими лишь небольшой процент натурального сока, а остальные - вода, сахар и искусственные ароматизаторы.
Риски для здоровья:
Постоянное потребление таких напитков может привести к:
Если вы хотите извлечь пользу из соков, обратите внимание на:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться напитками без ущерба здоровью, сохраняя баланс в своем рационе.
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В материале использованы следующие источники – Eat this, not That, Health, Nutrients.