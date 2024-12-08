Назван худший сок, в котором полно сахара и калорий

Эксперты определили, что гранатовый сок с добавленным сахаром и популярные фруктовые нектары являются одними из самых плохих напитков в этой категории.

Почему эти соки вредны?

Высокое содержание сахара:

Многие изготовители добавляют в соки сахар для улучшения вкуса. В результате содержание сахара в стакане такого напитка может достигать 20-25 г , что составляет около половины рекомендованной суточной нормы для взрослого человека.

Чрезмерная калорийность:

В стакане сока с добавленным сахаром может быть 100-150 ккал. При этом такие напитки не дают длительного ощущения насыщения, что может привести к перееданию и набору лишнего веса.

Низкое содержание натуральных ингредиентов:

Некоторые напитки, называемые соками, на самом деле являются нектаром или фруктовыми напитками, содержащими лишь небольшой процент натурального сока, а остальные - вода, сахар и искусственные ароматизаторы.

Риски для здоровья:

Постоянное потребление таких напитков может привести к:

повышение уровня сахара в крови;

увеличение риска диабета;

набора веса и ожирения;

ухудшение состояния зубов из-за высокой кислотности и содержания сахара.

Пример худших соков:

Гранатовый сок с добавленным сахаром часто рекламируется как полезный, но в большинстве магазинных вариантов есть значительное количество сахара, что снижает его полезность.

часто рекламируется как полезный, но в большинстве магазинных вариантов есть значительное количество сахара, что снижает его полезность. Апельсиновый нектар содержит много сахара и имеет низкое содержание натурального апельсинового сока.

содержит много сахара и имеет низкое содержание натурального апельсинового сока. Яблочный сок из концентрата: обычно содержит добавленные сахара и не содержит того количества полезных веществ, как свежий сок.

Что же выбрать?

Если вы хотите извлечь пользу из соков, обратите внимание на:

Свежевыжатые соки: они не содержат добавленного сахара и имеют высокую концентрацию полезных веществ.

они не содержат добавленного сахара и имеют высокую концентрацию полезных веществ. Соки без добавленного сахара: на этикетке должно быть написано "100% натуральный сок".

на этикетке должно быть написано "100% натуральный сок". Овощные соки: такие как томатный или морковный, которые имеют более низкое содержание сахара.

такие как томатный или морковный, которые имеют более низкое содержание сахара. Разбавленный сок: можно смешивать натуральный сок с водой, чтобы снизить калорийность.

Как употреблять в пищу соки

Потреблять соки в умеренном количестве - не более 1 стакана в день .

. Всегда читать состав на упаковке, избегая напитков с добавленным сахаром, искусственными ароматизаторами и консервантами.

Предпочтение отдавать свежим фруктам, поскольку они снабжают организм клетчаткой, которой нет в соках.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться напитками без ущерба здоровью, сохраняя баланс в своем рационе.