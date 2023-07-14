Названий єдиний спосіб позбутися кульбаб на ділянці без "всякої хімії"

Кульбаба - це дуже неприємний бур'ян, який дуже швидко поширюється на ділянці й поглинає поживні речовини з ґрунту.

Як позбутися назавжди кульбаб

Ця рослина надзвичайно швидко зацвітає, а насіння від неї блискавично поширюється і проростає.

Єдиний спосіб позбавитися цих бур'янів - це викопувати їх спеціальним інструментом.

"Вам потрібен дуже довгий тонкий шпатель (або лопатка), яким ви можете викопати кульбабу, щоб видалити всю або більшу частину довгого стрижневого кореня. Оскільки вони можуть проростати із фрагментів кореня, вам може знадобитися кілька спроб", - кажуть експерти.

За їх словами, використання правильних інструментів при видаленні кульбаб полегшить роботу, особливо якщо у вас багато бур'янів.

"Спробуйте викопати ці рослини, видаливши якнайбільше стрижневого кореня навесні", - радять фахівці.

Для повного видалення глибоко розташованої або незручно розташованої рослини може знадобитися кілька спроб. Викопуйте рослини, як тільки вони з'являються, і не дозволяйте їм цвісти та зав'язувати насіння.

Кульбаби також можна контролювати за допомогою одного або двох застосувань гербіцидів, якщо ніщо інше не допомагає позбутися їх.

Не рекомендується використовувати відбілювач та сіль для знищення бур'янів, оскільки вони можуть викликати забруднення та пошкодити рослини.