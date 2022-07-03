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Как избавиться от сорняков на огороде: помогут бюджетные способы

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Воскресенье 03 июля 2022 08:01
Как избавиться от сорняков на огороде: помогут бюджетные способы Как избавиться от сорняков на огороде (freepik )
Автор: Татьяна Самарук

Борьба с сорняками - распространенная проблема, которая знакома каждому огороднику. Опасность сорняков в том, что они конкурируют с культурными растениями за влагу и элементы питания.

Какие эффективные способы помогут избавиться от сорняков - читайте ниже.

Сорняки лишают полезные огородные культуры влаги и полезных компонентов. В некоторых случаях сорняки становятся источником болезней или вредителей.

Сейчас на рынке есть много различных гербицидов, которые обеспечивают эффективную борьбу с сорняками. Однако многие препараты способны навредить человеку или окружающей среде.

Лучше всего бороться с сорняками народными методами. Они принесут меньше вреда и помогут эффективно избавиться от проблемы. К лучшим методам относят применение соли и уксуса;

  • Когда уксус попадает на листья, то он способен выжечь мембраны клеток, что приводит к постепенному высыханию;
  • Уксус способен остановить фотосинтез, поэтому трава погибает гораздо быстрее;
  • Уничтожает как стебли, так и корневую систему, что улучшает эффективность борьбы;

Также можно смешать уксус с солью. Эта смесь ускоряет уничтожение сорняков.

Соль борется с сорняками

Нужно просто рассыпать соль на определенный участок и ждать, когда сорняки засохнут.

Таким средство не рекомендовано использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль прекрасно подойдет для уничтожения сорняков возле забора или на садовых дорожках.

Гербицидное мыло

Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, литр уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняк на участке.

Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.

Кроме того, приведенные ниже способы помогут быстро и без особых усилий уменьшить количество сорняка на участке:

  • выдергивайте сорняки руками, а не тяпкой или мотыгой;
  • используйте капельный полив вместо шланга и распылителя;
  • не удобряйте почву навозом, ведь в нем много семян сорняков;
  • копайте грядки вилами;
  • используйте мульчу в междурядье - слой минимум 5 см.

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