UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названі продукти, які сповільнюють старіння. Як включити їх в раціон

Фото: Які продукти сповільнюють старіння (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження показало, що специфічні поживні речовини, подібні до тих, що містяться в середземноморській дієті, можуть відігравати вирішальну роль у уповільненні старіння мозку.

Які саме продукти треба вживати, щоб сповільнити старіння, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Healthline.

Яке харчування сповільнює старіння мозку

Вчені з'ясували, що жирну рибу треба додавати в свій раціон.

"Жирна риба, як-от лосось, скумбрія, сардини та форель, багата омега-3 жирними кислотами, і ми повинні прагнути споживати принаймні одну порцію жирної риби на тиждень", - кажуть науковці

Листова зелень, як шпинат, капуста та брокколі, також є чудовим вибором.  Вони забезпечують каротиноїди, такі як лютеїн і зеаксантин.

Горіхи та насіння - це ще один продукт, яким варто запастися. Мигдаль, насіння соняшнику та насіння льону містять вітамін Е та АЛК (альфа-ліноленову кислоту).

Щоб додати більше холіну у свій раціон, спробуйте включити яйця та печінку. Наповнити тарілку різнокольоровими овочами та фруктами - також гарна ідея. Перець, помідори та апельсини - містять багато антиоксидантів і вітаміну С.

Як включити у свій раціон більше продуктів для здоров’я мозку 

Вам не потрібно повністю переглядати свій раціон, щоб надати пріоритет здоров’ю свого мозку. Ви можете почати з маленьких кроків у правильному напрямку.

Дієтолог Ладлам-Рейн радить вибрати один або два дні на тиждень, щоб включити в їжу лосось, сардини або скумбрію.

Ви також можете збільшити споживання листової зелені, додаючи шпинат або капусту до смузі, салатів і гарнірів.

Під час перекусів Ладлам-Рейн рекомендує тримати під рукою мигдаль, насіння соняшнику та насіння льону.

Ви можете їсти їх окремо або додавати в йогурт, пластівці або кашу для більш повноцінної їжі.

Сніданок - це чудовий час, щоб збільшити споживання холіну. Ви можете зробити це, взявши яйця. Нарешті, Ладлам-Рейн радить додати багато кольору вашій тарілці за допомогою безлічі свіжих фруктів і овочів.

Прагніть до різноманітних різнокольорових продуктів, щоб забезпечити хороше поєднання антиоксидантів і каротиноїдів.

Ключовим є вживання цілісної, мінімально обробленої їжі, наскільки це можливо.

"Намагайтеся їсти принаймні п’ять порцій фруктів і овочів на день і 30 різних продуктів рослинного походження на тиждень. Їжте їх, щоб отримати всі необхідні поживні речовини", - радить експертка.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдоров'я