Названы продукты, замедляющие старение. Как включить их в рацион

Какое питание замедляет старение мозга

Ученые выяснили, что жирную рыбу нужно добавлять в свой рацион.

"Жирная рыба, как лосось, скумбрия, сардины и форель, богата омега-3 жирными кислотами, и мы должны стремиться потреблять по крайней мере одну порцию жирной рыбы в неделю", - говорят ученые

Лиственная зелень, как шпинат, капуста и брокколи, также является отличным выбором. Они обеспечивают каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин.

Орехи и семена - это еще один продукт, которым стоит запастись. Миндаль, семена подсолнечника и семена льна содержат витамин Е и АЛК (альфа-линоленовую кислоту).

Чтобы добавить больше холина в свой рацион, попробуйте включить яйца и печень. Наполнить тарелку разноцветными овощами и фруктами - тоже хорошая идея. Перец, помидоры и апельсины - содержат много антиоксидантов и витамина С.

Как включить в свой рацион больше продуктов для здоровья мозга

Вам не нужно полностью просматривать свой рацион, чтобы придать приоритет здоровью своего мозга. Вы можете начать с небольших шагов в правильном направлении.

Диетолог Ладлам-Рейн советует выбрать один или два дня в неделю, чтобы включить в пищу лосось, сардины или скумбрию.

Вы также можете увеличить потребление листовой зелени, добавляя шпинат или капусту в полосу, салаты и гарниры.

Во время перекусов Ладлам-Рейн рекомендует держать под рукой миндаль, семена подсолнечника и семена льна.

Вы можете есть их по отдельности или добавлять в йогурт, хлопья или кашу для более полноценной пищи.

Завтрак - это прекрасное время, чтобы увеличить потребление холина. Вы можете сделать это, взяв яйца. Наконец, Ладлам-Рейн рекомендует добавить много цвета вашей тарелке с помощью множества свежих фруктов и овощей.

Стремитесь к разнообразным разноцветным продуктам, чтобы обеспечить хорошее сочетание антиоксидантов и каротиноидов.

Ключевым является употребление цельной, минимально обработанной пищи, насколько это возможно.

"Пытайтесь есть по крайней мере пять порций фруктов и овощей в день и 30 различных продуктов растительного происхождения в неделю. Ешьте их, чтобы получить все необходимые питательные вещества", - советует эксперт.