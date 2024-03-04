Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільше

AnTuTu оновив свій рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів Цікаво, що цього разу жодна з нових моделей Xiaomi не увійшла до топу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт бенчмарку AnTuTu.
Таким чином, у лютому найпродуктивнішим пристроєм визнали Oppo Find X7, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9300. На другому місці розташувався Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьому - iQOO 12, обидва працюють на базі Snapdragon 8 Gen 3.
Що стосується відсутності смартфонів Xiaomi в поточному рейтингу, які раніше часто потрапляли в подібні списки, експерти припускають, що це може бути пов'язане з операційною системою HyperOS, яка наразі поступається MIUI за продуктивністю.
Також було визначено рейтинг найпотужніших середньобюджетних телефонів, у якому вже є пристрої Xiaomi. Лідером став Redmi K70E, який утримує лідерство кілька місяців поспіль. Realme GT Neo5 SE та Redmi Note 12 Turbo посіли друге та третє місця відповідно.
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