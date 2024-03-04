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Названы самые мощные смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего

AnTuTu назвал самые мощные смартфоны февраля (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

AnTuTu обновил свой рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов. Интересно, что на этот раз ни одна из новых моделей Xiaomi не вошла в топ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт бенчмарка AnTuTu.

Таким образом, в феврале самым производительным устройством признали Oppo Find X7, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 9300. На втором месте расположился Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьем - iQOO 12, оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 3.

10 самых мощных Android-флагманов в феврале 2024 года

  • Oppo Find X7
  • Asus ROG Phone 8 Pro
  • iQOO 12
  • Red Magic 9 Pro+
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100
  • iQOO Neo 9 Pro
  • iQOO 12 Pro
  • Nubia Z60 Ultra
  • Oppo Find X7 Ultra

Самые мощные Android-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)

Что касается отсутствия смартфонов Xiaomi в текущем рейтинге, которые ранее часто попадали в подобные списки, эксперты предполагают, что это может быть связано с операционной системой HyperOS, которая на данный момент уступает MIUI по производительности.

Также был определен рейтинг самых мощных среднебюджетных телефонов, в котором уже присутствуют устройства Xiaomi. Лидером стал Redmi K70E, удерживающий лидерство несколько месяцев подряд. Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo заняли второе и третье места соответственно.

10 самых мощных суб-флагманов в феврале 2024 года

  • Redmi K70E
  • Realme GT Neo5 SE
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Oppo Reno11 5G
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
  • OnePlus Ace Racing Edition
  • Redmi K60E
  • Realme GT Neo3

Самые мощные суб-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)

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