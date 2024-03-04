Названы самые мощные смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего

Таким образом, в феврале самым производительным устройством признали Oppo Find X7, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 9300. На втором месте расположился Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьем - iQOO 12, оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 3.

10 самых мощных Android-флагманов в феврале 2024 года

Oppo Find X7

Asus ROG Phone 8 Pro

iQOO 12

Red Magic 9 Pro+

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12 Pro

Nubia Z60 Ultra

Oppo Find X7 Ultra

Самые мощные Android-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)

Что касается отсутствия смартфонов Xiaomi в текущем рейтинге, которые ранее часто попадали в подобные списки, эксперты предполагают, что это может быть связано с операционной системой HyperOS, которая на данный момент уступает MIUI по производительности.

Также был определен рейтинг самых мощных среднебюджетных телефонов, в котором уже присутствуют устройства Xiaomi. Лидером стал Redmi K70E, удерживающий лидерство несколько месяцев подряд. Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo заняли второе и третье места соответственно.

10 самых мощных суб-флагманов в феврале 2024 года

Redmi K70E

Realme GT Neo5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno11 5G

iQOO Z8

iQOO Neo7 SE

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition

Redmi K60E

Realme GT Neo3

Самые мощные суб-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)