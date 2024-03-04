Названы самые мощные смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего
AnTuTu обновил свой рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов. Интересно, что на этот раз ни одна из новых моделей Xiaomi не вошла в топ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт бенчмарка AnTuTu.
Таким образом, в феврале самым производительным устройством признали Oppo Find X7, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 9300. На втором месте расположился Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьем - iQOO 12, оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 3.
10 самых мощных Android-флагманов в феврале 2024 года
- Oppo Find X7
- Asus ROG Phone 8 Pro
- iQOO 12
- Red Magic 9 Pro+
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO 12 Pro
- Nubia Z60 Ultra
- Oppo Find X7 Ultra
Самые мощные Android-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)
Что касается отсутствия смартфонов Xiaomi в текущем рейтинге, которые ранее часто попадали в подобные списки, эксперты предполагают, что это может быть связано с операционной системой HyperOS, которая на данный момент уступает MIUI по производительности.
Также был определен рейтинг самых мощных среднебюджетных телефонов, в котором уже присутствуют устройства Xiaomi. Лидером стал Redmi K70E, удерживающий лидерство несколько месяцев подряд. Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo заняли второе и третье места соответственно.
10 самых мощных суб-флагманов в феврале 2024 года
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi K60E
- Realme GT Neo3
Самые мощные суб-флагманы за февраль 2024 года (фото: AnTuTu)
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