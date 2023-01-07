Названі найкращі напої та їжа, якщо ви хворієте на ГРВІ чи грип

Якщо ви захворіли на ГРВІ, у вас може не бути апетиту. Це абсолютно нормально, адже імунна система бореться із інфекцією. Якщо апетит у вас є, вам необхідно знати, що потрібно їсти та пити при хворобі.

У виданні Health дали поради щодо вживання їжі та рідини під час ГРВІ.

Що пити і їсти під час ГРВІ

Напої з електролітами

"Найважливіше за все при грипі та ГРВІ дотримуватися водного режиму, особливо якщо у вас жар і пітливість, або якщо вам важко їсти" - повідомила дієтолог Джессіка Крендалл.

Пити воду – це найпростіше рішення, але додавання багатого електролітами спортивного напою чи кокосової води до вашого раціону може допомогти гарантувати, що ви поповнюєте натрій та калій, а також рідини.

Ароматизований напій може бути привабливішим, ніж звичайна вода, і він може спонукати вас пити більше. Дієтологи часто радять не вживати солодкі спортивні напої людям, які не витрачають багато енергії під час тренувань, але якщо ви не готові їсти тверду їжу, це може бути найпростіший спосіб отримати такі необхідні калорії.

Зелений чай

Ще один спосіб уникнути зневоднення – пити теплий чай. Вживання теплих рідин може допомогти відкрити дихальні шляхи.

Зелений чай містить більше антиоксидантів, аніж його чорний аналог. Додавання невеликої кількості меду може допомогти заспокоїти біль у горлі та полегшити кашель.

Курячий суп з локшиною

Якщо ви хочете їсти - суп з локшиною чудове рішення, щоб відновити сили при хворобі.

Яскраві фрукти та овочі

Ягоди містять антиоксиданти та фітонутрієнти, які допомагають живити серце, зберігати ясність розуму та запускати травлення.

Апельсиновий сік

Апельсиновий сік є гарним джерелом вітаміну С, який, як свідчать деякі дослідження, може допомогти зменшити тривалість застуди та грипу. Але не захоплюйтесь ним.

Замість того, щоб випивати великі склянки апельсинового соку, змішайте 4 унції соку (113 г) з 16-20 унціями (500 г) води. Ви не будете зневоднені й, як і раніше, отримуватимете 100% рекомендованої добової норми вітаміну С, без цукру та зайвих калорій.