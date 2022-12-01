Як лікувати ГРВІ "не за всі гроші": лікар назвала дієві способи

Коли знижується температура на вулиці, то люди ще не звикають тепло вдягатися, тому часто застуджуються. Найчастіше люди хворіють на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) та витрачають багато грошей на лікування.

Як лікувати ГРВІ правильно та "не за всі гроші", розповіла педіатр та сімейний лікар Аліна Волківська в Instagram .

Як правильно лікувати

За словами лікаря, важливо пам'ятати про вакцинацію від грипу та COVID-19 для профілактики захворювань та важкого перебігу хвороби.

Однак, якщо так сталось, що ви все ж таки захворіли, то варто знати про базові принципи лікування ГРВІ:

Відпочинок;

В приміщенні температура має складати 18-20°С, вологість - 50-70%;

Не забувати пити рідину або готові електролітні розчини.

Зокрема, дорослим можна використовувати комбіновані чаї від застуди та пам'ятати про безпечну дозу парацетамолу від 2 до 4 г на добу, щоб не було передозування.

При підвищенні температури тіла до 37.5 - 38.5 або головному болю, варто випити:

Дорослі: парацетамол 1000 мг/ібупрофен 400 мг;

Діти: парацетамол 15 мг/кг; ібупрофен 10 мг/кг.

При нежиті лікар радить використовувати дорослим сольові розчини (Аквамаріс, Марімер, Хьюмер, Но-соль).

Якщо сольові розчини не дають бажаного ефекту, можна використати судинозвужувальні на основі ксилометазоліну (Отривін/Тизин) або оксиметазоліну (Нокспрей/ Називін).

Що робити при болю в горлі

Якщо виник біль у горлі, то варто використати такі ліки:

Ібупрофен або Парацетамол;

Розсмоктувати звичайні льодяники;

Жувальна гумка з ксилітом;

Препарати на основі бензидаміну (Тантум верде, Т-септ, Фортеза).

Важливо, що дітям до 1 року заборонено використовувати спреї та розчини.

Педіатр каже, що ліки проти кашлю не можна застосовувати дітям до 6 років. При вагітності також заборонені деякі засоби від кашлю. Тому, не тільки важливо враховувати основне захворювання, а ще й стан людини.

"Головне правило - пити багато рідини, як при сухому, так і при вологому кашлі. При сухому кашлі, дорослим можна розсмоктувати льодяники", - йдеться у повідомленні.