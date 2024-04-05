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Названі найкорисніші перекуси, які можна дорослим та дітям

П'ятниця 05 квітня 2024 07:00
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Названі найкорисніші перекуси, які можна дорослим та дітям Вчені назвали найкращий перекус для дорослих та дітей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сніданок, обід, вечеря - все по розкладу. Але між ними інколи хочеться щось перекусити, і тоді на допомогу приходять певні поживні смаколики. А ще вони виручають у довгій дорозі чи можуть задовільнити дитину після тренування. Саме для таких ситуацій і існують перекуси.

Які перекуси вчені назвали найкращими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nutrients.

Так, дослідники назвали найкращим перекусом сухофрукти. Це концентроване джерело вітамінів, мінералів, клітковини та інших корисних речовин.

Такий продукт може стати частиною вашого здорового харчування. І сухофрукти можна споживати в чистому вигляді, додавати до салатів, каш, йогуртів, випічки, робити з них компоти та кисіль та багато іншого.

Добова норма сухофруктів:

Для дорослих - 50-100 г

Для дітей - 20-50 г

Дієтологи з Массачусетського університету у своєму дослідженні довели, що сухофрукти, фруктове пюре та консервовані фрукти містять найбільшу кількість клітковини та поживних речовин. А ще у таких продуктах зовсім мало цукру.

Вчені проаналізували вміст поживних речовин у 1497 видах фруктових снеків, щоб визначити, які ж перекуси будуть найбільш корисні для здоров'я.

Для порівняння корисності закусок дослідники використали індекс Nutrient Rich Foods (NRF), який розраховує загальний показник якості харчування на основі певного набору поживних речовин у продуктах. Ця модель враховує вміст бажаних нутрієнтів (білка, харчових волокон, калію, вітаміну D, кальцію, заліза) та тих, які мають бути обмежені в раціоні (насичені жири, холестерин, доданий цукор та натрій).

Результати аналізу показали, що сухофрукти, фруктове пюре та консервовані фрукти були найменш солодкими та жирними. А ще така їжа показала високий вміст клітковини - важливих для нормальної роботи кишечника волокон, які не перетравлюються.

А от до "нездорових" перекусів дослідники віднесли мармелад та батончики на фруктовій основі.

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Корисні властивості продуктів Фрукти Вітаміни
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