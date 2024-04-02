Топ найкращих продуктів від печії: що заспокоїть ваш шлунок

Печія - це неприємне відчуття у шлунково-кишковому тракті, яке спричинене неправильним харчуванням. І з цим дискомфортом стикалося багато людей хоча б раз у своєму житті. І хоча печія не є самостійним захворюванням, а лише симптом проблем зі шлунком, вона виникає через попадання кислого вмісту шлунка в стравохід, що і дає відчуття печіння за грудиною, кислий або гіркий присмак у роті.

Які продукти допоможуть полегшити стан під час печії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Вибирайте продукти з низьким вмістом кислоти

Коли кислота та інші рідини зі шлунка потрапляють назад у стравохід, виникає печія. Однак кислота, яка вже знаходиться у шлунку, - не єдина проблема.

Натуральні кислоти у продуктах, які ви їсте, наприклад, у багатьох фруктах, овочах та напоях, також відіграють роль, говорить Бані Роланд, доктор медичних наук, гастроентеролог та доцент Університету Джонса Хопкінса.

Що можна їсти при печії

Дині та банани. Хоча більшість фруктів мають високий вміст кислоти, ці у той список не входять. Банани завжди знадобляться як перекусу. Хороші всі види динь, такі як кавун, диня та медяна роса.

Вівсяна каша. Це чудовий спосіб розпочати свій день. Вівсянка не викликає рефлюксу, вона насичує і містить багато корисної клітковини.

Хліб. Вибирайте цільнозернові продукти (це буде перший інгредієнт на етикетці), які виготовлені з необроблених зерен. Інший корисний для здоров'я хліб, наприклад, пшеничний або семизерновий.

Рис та кускус. Ці корисні складні вуглеводи корисні, якщо у вас є рефлюкс. Вибираючи рис, віддавайте перевагу коричневому рису, в якому більше клітковини.

Зелені овочі. Брокколі, спаржа, зелена квасоля, селера та цвітна капуста містять мало кислоти.

Нежирний птах і м'ясо. Приготуйте курку та індичку на грилі, на грилі, в духовці або на пару.

"Просто зніміть шкірку і не смажте її", - каже Роланд. Навіть яловичий фарш та стейк підійдуть, якщо вони нежирні.

Картопля. Інші коренеплоди теж гарні, але тільки не цибуля.

Риба. Тушкована, варена та запечена риба - гарний вибір. Тільки не смажте її та не використовуйте жирні соуси.

Яєчні білки. Вони є добрим джерелом білка і містять мало кислоти. Просто пропустіть жовток, який з більшою ймовірністю викликає симптоми.

Експерт наголошує, що ви не зможете визначити, наскільки кисла їжа, дивлячись на неї. Цього також немає на етикетці із харчовою цінністю. Але ви можете досліджувати pH їжі, який є показником у ній кислоти. Що нижче показник pH, то вище кислотність - pH лимонного соку становить 2,0.

Якщо ви прагнете продуктів з pH 5 і вище, то у вас більше шансів уникнути проблем. Дізнатися рівень pH деяких продуктів можна на сайтах та в кулінарних довідниках.

Які продукти полегшать печію

Різні продукти та трави вже давно використовуються для лікування рефлюксу та розладу шлунка. Але майте на увазі, що хоч деяким вони можуть допомогти, "вони не підійдуть усім", - каже гастроентеролог Джей Куммерле, доктор медичних наук з Університету Співдружності Вірджинії.

Можливо, ви захочете спробувати:

Фенхель. Цей хрусткий овоч зі смаком лакриці стане чудовим доповненням до салатів. Є деякі докази, що фенхель може поліпшити травлення. Його pH становить 6,9 тому у ньому мало кислоти.

Імбир. Імбир, давній натуральний засіб від розладу шлунка, справді допомагає при рефлюксі.

Петрушка. Ця гілочка петрушки на вашій тарілці служить не лише прикрасою. Петрушка вже сотні років є традиційним засобом лікування розладу шлунка.

Алое вера. Це ще один старий засіб лікування проблем зі шлунково-кишковим трактом, який допомагає при рефлюксі. Ви можете купити алое віра як рослину або як добавку - у капсулах, соках та інших формах.

У рецептах працює як загусник. Просто переконайтеся, що це не латексна форма і що він не містить антрахінонів (насамперед алоїну), які можуть дратувати систему травлення.