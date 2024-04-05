Названы самые полезные перекусы, которые можно взрослым и детям

Завтрак, обед, ужин – все по расписанию. Но между ними иногда хочется что-нибудь перекусить, и тогда на помощь приходят определенные питательные вкусности. А еще они выручают в длинной дороге или могут удовлетворить ребенка после тренировки. Именно для таких ситуаций и существуют перекусы.

Какие перекусы ученые назвали самыми лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Так, исследователи назвали лучшим перекусом сухофрукты. Это концентрированный источник витаминов, минералов, клетчатки и других полезных веществ.

Такой продукт может стать частью вашего здорового питания. И сухофрукты можно потреблять в чистом виде, добавлять в салаты, каши, йогурты, выпечки, делать из них компоты и кисель и многое другое.

Суточная норма сухофруктов:

Для взрослых – 50-100 г

Для детей – 20-50 г

Диетологи Массачусетского университета в своем исследовании доказали, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты содержат наибольшее количество клетчатки и питательных веществ. А еще в таких продуктах совсем мало сахара.

Ученые проанализировали содержание питательных веществ в 1497 видах фруктовых снеков, чтобы определить, какие же перекусы будут наиболее полезны для здоровья.

Для сравнения полезности закусок исследователи использовали индекс Nutrient Rich Foods (NRF), рассчитывающий общий показатель качества питания на основе определенного набора питательных веществ в продуктах. Эта модель учитывает содержание желаемых нутриентов (белка, пищевых волокон, калия, витамина D, кальция, железа) и тех, которые должны быть ограничены в рационе (насыщенные жиры, холестерин, добавленный сахар и натрий).

Результаты анализа показали, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты были менее сладкими и жирными. А еще такая пища показала высокое содержание клетчатки – важных для нормальной работы кишечника волокон, которые не перевариваются.

А вот к "нездоровым" перекусам исследователи отнесли мармелад и батончики на фруктовой основе.