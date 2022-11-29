Названо ліки від тиску, які ніколи не працюють: припиніть викидати гроші

Традиція "лягти прокрапатись" для здоров'я тягнеться до нас ще з радянських часів. Але нині, у час доказової медицини, це виглядає смішно. Втім, коли мова йде про "крапельниці від тиску", вже не до сміху.

Чому крапельниці "від тиску" не працюють?

Тому що в крапельницях не має тих препаратів, які зменшували б тиск.

І мова саме про "прокапатись раз на пів року", а не про відділення реанімації, де лікують ускладнений гіпертонічний криз.

Що найчастіше виписують для крапельниць та внутрішньовенних інфузій в стаціонарі?

Алакор, венокор, корвітин, метонат, мілдрокард, армадін, тіотриазолін, нейротропін, мексикор... І таких безліч.

Цікаво, що навіть в інструкції нема в показах артеріальної гіпертензії. І взагалі, у цих препаратів немає ніякої доказової бази і вони не використовуються в цивілізованому світі.

Чому таких препаратів безліч в наших аптеках?

Тому що на кожен товар є свій покупець.

І лікарі продовжують їх виписувати, адже пацієнтам в кардіологічному стаціонарі потрібно щось виписувати, доки підбирається таблетована терапія, яку можна підібрати і амбулаторно.

Чому від крапельниць стає краще

Адже пацієнт лежить тиждень в стаціонарі, подалі від домашніх клопот та роботи, відпочиває, спить, правильно харчується. І цього вже достатньо для покращення.

Як же треба лікувати тиск

Тиск лікується таблетованими препаратами. І крапка. Їх підбирають відповідно до статі, наявних додаткових захворювань, стану нирок, судин, індивідуальної чутливості і так далі.

І це буде ефективно, безпечно і надійно.