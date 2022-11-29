Названо ліки від тиску, які ніколи не працюють: припиніть викидати гроші
Традиція "лягти прокрапатись" для здоров'я тягнеться до нас ще з радянських часів. Але нині, у час доказової медицини, це виглядає смішно. Втім, коли мова йде про "крапельниці від тиску", вже не до сміху.
Про неефективне лікування розповіла доктор Вікторія Кучеренко.
Чому крапельниці "від тиску" не працюють?
Тому що в крапельницях не має тих препаратів, які зменшували б тиск.
І мова саме про "прокапатись раз на пів року", а не про відділення реанімації, де лікують ускладнений гіпертонічний криз.
Що найчастіше виписують для крапельниць та внутрішньовенних інфузій в стаціонарі?
Алакор, венокор, корвітин, метонат, мілдрокард, армадін, тіотриазолін, нейротропін, мексикор... І таких безліч.
Цікаво, що навіть в інструкції нема в показах артеріальної гіпертензії. І взагалі, у цих препаратів немає ніякої доказової бази і вони не використовуються в цивілізованому світі.
Чому таких препаратів безліч в наших аптеках?
Тому що на кожен товар є свій покупець.
І лікарі продовжують їх виписувати, адже пацієнтам в кардіологічному стаціонарі потрібно щось виписувати, доки підбирається таблетована терапія, яку можна підібрати і амбулаторно.
Чому від крапельниць стає краще
Адже пацієнт лежить тиждень в стаціонарі, подалі від домашніх клопот та роботи, відпочиває, спить, правильно харчується. І цього вже достатньо для покращення.
Як же треба лікувати тиск
Тиск лікується таблетованими препаратами. І крапка. Їх підбирають відповідно до статі, наявних додаткових захворювань, стану нирок, судин, індивідуальної чутливості і так далі.
І це буде ефективно, безпечно і надійно.
Раніше лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.
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