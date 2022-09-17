Выкачка денег: врач назвала популярные лекарства, которые вообще не работают

Противовирусные, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, гепатопротекторы, ноотропы, гомеопатия. Что общего в этих "лекарствах"? Все они - фуфломицины, то есть эти лекарства работают только на выкачку денег из вашего кошелька.

Что не так с противовирусными?

Они не облегчают течение заболевания и не влияют на вирусы. Иммуномодуляторы и интерфероны также не помогают при болезни.

Гомеопатия - это вообще интересно

Мало того, что в этом лекарстве действующее вещество также не имеет эффективности, его еще и очень мало или совсем нет. Ведь гомеопатия базируется на огромных разведениях своего действующего вещества.

Ноотропы не сделают вам супермозг

Разумеется, хотелось бы иметь волшебную пилюлю для ума. Но это, к сожалению, невозможно. Они не улучшают ни работу мозга, ни кровообращения.

Что делать, чтобы не тратить деньги на такие препараты?

На самом деле, этим должен заниматься врач, который следит за современными достижениями медицины. Такой не назначает лекарства из этого списка.