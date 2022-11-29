Названы лекарства от давления, которые никогда не работают: прекратите выбрасывать деньги

Традиция "лечь прокопаться для здоровья" тянется к нам еще с советских времен. Но сейчас, во времена доказательной медицины это выглядит смешно. Впрочем, когда речь идет о "капельницах от давления", уже не до смеха.

Почему капельницы "от давления" не работают?

Потому что в капельницах нет тех препаратов, которые бы уменьшали давление.

И речь именно о "прокапаться раз в полгода", а не об отделениях реанимации, где лечат осложненный гипертонический криз.

Что чаще всего выписывают для капельниц и внутривенных инфузий в стационаре?

Алакор, венокор, корвитин, метонат, милдрокард, армадин, тиотриазолин, нейротропин, мексикор... И таких множество.

Интересно, что даже в инструкции нет в показаниях артериальной гипертензии. И вообще, у этих препаратов нет никакой доказательной базы, и они не используются в цивилизованном мире.

Почему таких препаратов множество в наших аптеках?

Потому что каждый товар имеет свой покупатель.

И врачи продолжают их выписывать, ведь пациентам в кардиологическом стационаре нужно что-то выписывать, пока подбирается таблетированная терапия, которую можно подобрать и амбулаторно.

Почему от капельниц становится лучше

Ведь пациент лежит неделю в стационаре, подальше от домашних хлопот и работы, отдыхает, спит, правильно питается. И этого уже достаточно для улучшения.

Как же нужно лечить давление

Давление лечится таблетированными препаратами. И точка. Их подбирают согласно полу, имеющимся дополнительным заболеваниям, состоянию почек, сосудов, индивидуальной чувствительности и так далее.

И это будет эффективно, безопасно и надежно.