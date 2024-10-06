Названі горіхи, від яких ви будете худнути не гірше, ніж в спортзалі

Додайте ці горіхи до своєї дієти для схуднення, щоб зменшити запалення, покращити здоров’я кишечника та схуднути. Вчені з Бразилії довели, що бразильські горіхи, завдяки високому вмісту селену, можуть допомогти в лікуванні ожиріння, а також в профілактиці гіпертонії, діабету і хвороб серця.

Як саме це впливає на схуднення - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Journal of Nutrition.

Які горіхи треба вживати для схуднення

Ожиріння є серйозним метаболічним розладом, який характеризується не тільки видимим збільшенням маси тіла внаслідок відкладення жирової тканини, але також окислювальним стресом і хронічним запаленням низького ступеня. Незначне запалення призводить до постійного вироблення прозапальних цитокінів, які сприяють таким захворюванням, як гіпертонія, діабет і серцево-судинні захворювання.

Це також викликає порушення кишкової проникності, що ще більше посилює запалення.

Вчені вирішили розірвати це порочне коло, включивши в раціон жінок із зайвою вагою та ожирінням бразильські горіхи, багаті селеном, які мають сильні протизапальні та антиоксидантні властивості.

Ці горіхи також сприяють зниженню апетиту, вони містять ненасичені жирні кислоти, вітаміни, мінерали і поліфеноли.

У дослідженні, проведеному Департаментом харчування та здоров’я Федерального університету Вісоса (UFV) у Бразилії, взяли участь 46 жінок віком 20-55 років з індексом маси тіла (ІМТ) вище 27, підвищеним вмістом жиру в тілі (вище 32%) і окружністю талії понад 80 см. 17,4% з них мали надлишкову вагу, а 82,% ожиріння.

Дослідження тривало 8 тижнів. Жінок розділили на дві групи: контрольну, яка не їла горіхів, і групу, яка споживала 8 г бразильських горіхів на день, тобто рівно 2 горіхи.

Дослідження мало на меті зменшити вагу жінки на 4 кг, зменшити запалення та покращити здоров’я кишечника. Обидві групи дотримувалися дієти з обмеженим споживанням енергії (-500 ккал/день).

Бразильскі горіхи допомогають худнути (фото: freepik.com)

Бразильский горіх допоможе схуднути

Через 8 тижнів люди, які їли 2 бразильські горіхи щодня, мали значно нижчий рівень маркерів запалення, включаючи С-реактивний білок (СРБ), фактор некрозу пухлини (TNF), інтерлейкін-1β та інтерлейкін-8, порівняно з іншими людьми, які приймали участь в дослідженні.

Запалення зменшилося у всіх жінок у групі, яка споживала бразильський горіх, навіть у тих, хто не втратив зайву вагу, заплановану в дослідженні, протягом 8 тижнів дослідження.

Однак загалом жінки в обох групах схудли, але ті, хто їсть бразильські горіхи трохи більше (приблизно -3,5 кг), ніж ті, хто їх не їв (приблизно -2,5 кг). Однак жінки з групи бразильських горіхів, які втратили найбільше ваги, мали більше зниження маркерів запалення.

Крім того, значне підвищення рівня селену в крові завдяки споживанню бразильських горіхів сприяло зниженню прозапальних цитокінів і, таким чином, зниженню кишкової проникності.

Вчені підозрюють, що таких результатів вдалося досягти завдяки підвищенню рівня селену в організмі, оскільки цей елемент відповідав за зменшення запалення.

Підвищення концентрації селену в сироватці крові було значно вищим у групі людей, які вживали бразильський горіх.