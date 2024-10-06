Названы орехи, от которых вы будете худеть не хуже, чем в спортзале

Добавьте эти орехи к диете для похудения, чтобы уменьшить воспаление, улучшить здоровье кишечника и похудеть. Ученые из Бразилии доказали, что бразильские орехи благодаря высокому содержанию селена могут помочь в лечении ожирения, а также в профилактике гипертонии, диабета и болезней сердца.

Как именно это влияет на похудение - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Journal of Nutrition.

Какие орехи нужно употреблять для похудения

Ожирение является серьезным метаболическим расстройством, которое характеризуется не только видимым увеличением массы тела вследствие отложения жировой ткани, но также окислительным стрессом и хроническим воспалением низкой степени. Незначительное воспаление приводит к постоянной выработке провоспалительных цитокинов, способствующих таким заболеваниям, как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Это также вызывает нарушение кишечной проницаемости, что еще больше усугубляет воспаление.

Ученые решили разорвать этот порочный круг, включив в рацион женщин с лишним весом и ожирением бразильские орехи, богатые селеном, обладающие сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами .

Эти орехи также способствуют снижению аппетита, содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы и полифенолы.

В исследовании, проведенном Департаментом питания и здоровья Федерального университета Висоса (UFV) в Бразилии, приняли участие 46 женщин в возрасте 20-55 лет с индексом массы тела (ИМТ) выше 27, повышенным содержанием жира в теле (выше 32%) и окружностью талии более 80 см. 17,4% из них имели избыточный вес, а 82% ожирение.

Исследование длилось 8 недель. Женщин разделили на две группы: контрольную, которая не ела орехов, и группу, потреблявшую 8 г бразильских орехов в день, то есть ровно 2 ореха.

Исследование имело целью уменьшить вес женщины на 4 кг, уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника. Обе группы соблюдали диету с ограниченным потреблением энергии (-500 ккал/день).

Бразильские орехи помогают худеть (фото: freepik.com)

Бразильский орех поможет похудеть

Через 8 недель люди, которые ели 2 бразильских ореха ежедневно, имели значительно более низкий уровень маркеров воспаления, включая С-реактивный белок (СРБ), фактор некроза опухоли (TNF), интерлейкин-1β и интерлейкин-8 по сравнению с другими людьми, принимавшими участие в исследовании.

Воспаление уменьшилось у всех женщин в группе, потреблявшей бразильский орех, даже у тех, кто не потерял лишний вес, запланированный в исследовании, в течение 8 недель исследования.

Однако в целом женщины в обеих группах похудели, но те, кто ест бразильские орехи чуть больше (примерно - 3,5 кг), чем те, кто их не ел (приблизительно - 2,5 кг). Однако женщины из группы бразильских орехов, потерявшие больше веса, имели большее снижение маркеров воспаления.

Кроме того, значительное повышение уровня селена в крови благодаря употреблению бразильских орехов способствовало снижению провоспалительных цитокинов и, таким образом, снижению кишечной проницаемости.

Ученые подозревают, что таких результатов удалось добиться благодаря повышению уровня селена в организме, поскольку этот элемент отвечал за уменьшение воспаления.

Повышение концентрации селена в сыворотке крови было значительно выше в группе людей, употреблявших бразильский орех.