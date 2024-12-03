Названі фіналісти конкурсу есе "1000 днів війни. Мій шлях" від фонду Ахметова
Завершено етап відбору фіналістів конкурсу есе "1000 днів війни. Мій шлях", організованого музеєм "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова. Тема знайшла неабиякий відгук у старшокласників та вчителів: отримано понад 4 тисячі есе. Експертна рада із захопленням прочитала кожне з них і відібрала найталановитіші.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Шукати своє прізвище можна тут. Наступний етап - це визначення переможців, чиї імена будуть оголошені 13 грудня 2024 року.
Цього року роботи оцінює зіркове журі, до складу якого увійшли відомі фахівці та видатні творчі особистості:
- Іван Степурін - видавець і керівник видавництва «Саміт-Книга»;
- Тетяна Власова - відома поетеса;
- Олексій Суханов - актор і ведучий;
- Даша Трегубова - акторка, ведуча й продюсерка;
- Ірина Блажан - головна директорка програм фонду Ріната Ахметова.
"Конкурс має психотерапевтичну складову. Написання есе для учасників є способом висловити свої почуття, трансформувати травматичний досвід і знайти внутрішню рівновагу. Це також крок до збереження правди для майбутніх поколінь. Конкурс допомагає зафіксувати реальні історії дітей, які стали свідками війни, залишаючи пам’ять про події для історії України", - зазначила Аліна Клімчик, менеджерка проєктів фонду Ріната Ахметова.
Подарунки та цінні призи отримають як учні, так і вчителі, чиї роботи визнано найкращими. Привітання переможців відбудеться у рамках новорічної акції програми "Рінат Ахметов - Дітям. Допомога, що дарує завтра".
Протягом року програма реалізує проєкти, які всіляко підтримують дітей, чиє дитинство було відібрано через російську агресію. Це лікування, реабілітація, психологічна підтримка, а також розкриття талантів через низку мотивуючих заходів.
Конкурс дарує дітям відчуття значущості їхнього голосу, відкриває нові перспективи й надихає на майбутні досягнення.
Найкращі роботи увійдуть до музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова - найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні. Сьогодні колекція налічує понад 120 тисяч історій, записаних із перших вуст.
Організаторами конкурсу виступили фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України.
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