Названы финалисты конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь" от фонда Ахметова
Завершен этап отбора финалистов конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", организованного музеем "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова. Тема нашла большой отзыв у старшеклассников и учителей: получено более 4 тысяч эссе. Экспертный совет с восторгом прочитал каждое из них и отобрал самые талантливые.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Искать свою фамилию можно здесь. Следующий этап – это определение победителей, чьи имена будут объявлены 13 декабря 2024 года.
В этом году работы оценивает звездное жюри, в состав которого вошли известные специалисты и выдающиеся творческие личности.
- Иван Степурин – издатель и руководитель издательства «Саммит-Книга»;
- Татьяна Власова – известная поэтесса;
- Алексей Суханов – актер и ведущий;
- Даша Трегубова – актриса, ведущая и продюсер;
- Ирина Блажан – главный директор программ фонда Рината Ахметова.
"Конкурс имеет психотерапевтическую составляющую. Написание эссе для участников является способом выразить свои чувства, трансформировать травматический опыт и обрести внутреннее равновесие. Это также шаг к сохранению правды для будущих поколений. Конкурс помогает зафиксировать реальные истории детей, ставших свидетелями войны, оставляя память" о событиях для истории Украины", - отметила Алина Климчик, менеджер проектов фонда Рината Ахметова.
Подарки и ценные призы получат как учащиеся, так и учителя, чьи работы признаны лучшими. Поздравление победителей состоится в рамках новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра".
В течение года программа реализует проекты, всячески поддерживающие детей, детство которых было отобрано из-за российской агрессии. Это лечение, реабилитация, психологическая поддержка, а также раскрытие талантов через ряд мотивирующих мер.
Конкурс дарит детям чувство значимости их голоса, открывает новые перспективы и вдохновляет на будущие достижения.
Лучшие работы войдут в музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова - крупнейшую в мире коллекцию историй о войне в Украине. Сегодня коллекция насчитывает более 120 тысяч историй, записанных из первых уст.
Организаторами конкурса выступили фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации образования" и Министерства образования и науки Украины.
Поделитесь своей историей о войне на портале музея или по телефону горячей линии: 0 (800) 509 001.