Названа всього одна вправа для тіла, яка допопоже прожити довше

Доктор Нік Паппас назвав вправу, яка, на його думку, допоможе вам жити довше. Мова йде про присідання.
Чому присідання дуже важлива вправа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря.
"Якщо є одна вправа, яку ви повинні намагатися виконувати постійно, я б сказав, що це присідання.Не пропускайте дні ніг, і ви можете просто прожити довше... або принаймні бути здоровішими", - сказав Паппас.
Експерт зазначив, що після 35 років люди, як правило, втрачають від 1% до 2% м’язової маси на рік, явище, відоме як саркопенія.
Ось чому збереження м’язової маси має вирішальне значення з віком. Паппас стверджує, що присідання в першу чергу опрацьовують три найбільші групи м’язів нижньої частини тіла - великий сідничний м’яз, квадрицепс і підколінні сухожилля.
Зазначається, що присідання можуть зміцнити ядро, спалити калорії, покращити поставу та підвищити стабільність і рівновагу.
"Присідання можна робити як з опорою, так і без неї (вага тіла допустима, якщо у вас проблеми зі стегном, спиною або колінами)", - пояснив Паппас.
Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон та плечей.
Щоб налаштуватися, поставте обидві ноги на землю на ширині плечей або на ширині стегон. Ваші пальці ніг повинні трохи виступати. Зігніть обидва коліна та відведіть стегна назад, щоб опуститися в присідання, доки стегна не досягнуть паралельного положення підлозі.
Натисніть на обидві ноги, щоб повернутися в положення стоячи.
@doctor.nick1
Friends don’t let friends skip leg day! Research suggests that increased lean muscle mass can promote longevity and improve your overall health, especially in older individuals. After age 35, on average we lose around 1 percent or more of muscle mass per year. Therefore, preserving muscle mass is something we should all be working on, especially as we age. What’s the single best exercise you can do to improve lean muscle mass and strength… and potentially live longer? Squats! Why? It works 3 of the largest muscle groups (gluteus maximus, quadriceps, hamstrings) in our bodies. Squats can be done with or without resistance (bodyweight is OK if you have hip, back, or knee problems). However, resistance is better for building and maintaining muscle. So if there’s one exercise you should try to do consistently, I would make it squats. Don’t skip leg days, and you might just live longer… or at least be healthier. If you cannot do squats, walking up a treadmill on 6 degree incline or more is also an excellent leg workout. Lastly, do you know what movie this quote is from? Leave your answer in the comments. #fitness #muscle #aging #longevity #legday #squats #gymoriginal sound - Nick Pappas MD
Читайте також про 6 найкращих вправ з вагою, які уповільнюють старіння.
Також ми писали про 2 кращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома.