Названа суперполезная каша для здоровья: как правильно ее варить

Плюсы перловой каши

Из этой крупы можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее достаточно часто на своем столе.



В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит кроме клетчатки большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого в ней имеется большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е.

Мы используем в пищу ячмень в виде двух круп – ячневой и перловой. В зависимости от метода обработки ячменя.

Ячная крупа - это дробленное ячменное зерно, за счет этого в ней остается больше клетчатки. А перловая – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек. Перловку еще называют кашей красоты.

Чем еще полезна перловка

Каша содержит аминокислоту лизин – вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.



Также в перловке содержится гордецин – природный антибиотик.

Отвар из крупы и перловая каша помогают бороться с воспалительными заболеваниями кишечника и желудка и угнетают рост патогенной флоры.

Эта крупа нормализует работу желудочно-пищеварительного тракта, полезна при заболеваниях почек и печени, артритах, гепатите, сахарном диабете.



Перловка является одним из лучших источников клетчатки среди круп. Но главное, что пищевые волокна в этой каше включают бета-глюкан – растворимое пищевое волокно, которое оказывает положительное влияние на иммунные клетки, снижает уровень глюкозы в крови, влияет на рост нормальной кишечной флоры, имеет пробиотический эффект, нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови.

Как правильно готовить кашу

Прежде всего, перед варкой каши, замочите ее – на стакан промытой перловой крупы возьмите литр воды и выдержите около 10 – 12 часов. Тогда каша варится быстро, сохраняя все свои полезные свойства и получится крупяная и вкусная. Чтобы получить рассыпчатую кашу, можно добавить немного растительного масла.

Кому нельзя перловку

В перловке содержится глютен, поэтому ее нельзя употреблять при целиакии. Перловая крупа может вызвать чрезмерное газообразование, об этом следует помнить, если вы страдаете расстройством желудочно-кишечного тракта.