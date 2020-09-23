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Названа самая вредная утренняя привычка: никогда так не делайте

Автор: Анна Киселева

Медики говорят, что эта привычка способствует появлению и усугублению аллергии

Врачи назвали неожиданную утреннюю привычку, которая приносит больше вреда, чем пользы, особенно для здоровья. По данным врачей из Германии, этот ежедневный ритуал способен привести к большему распространению бактерий и бельевых клещей, что в свою очередь может привести к появлению или усугублению аллергии. Какая утренняя привычка является самой вредной – читайте ниже.

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Профильные специалисты убеждены, что чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель, но делать это категорически не рекомендуется. Дело в том, что белье, с которого встал человек, еще какое-то время остается влажным и теплым. Накрыв его сверху одеялом, создается среда, способствующая размножению клещей и различных болезнетворных микроорганизмов. Данная привычка особенно опасна для аллергиков, но и здоровым людям от нее следует отказаться. После сна кровать на время нужно оставить не убранной. При этом медики рекомендуют открыть окно. Затем можно отправиться в душ, насладиться завтраком и только после этого заправить постель. Так будет намного полезнее для здоровья. Об этом пишет "Новости.Ю".

Между тем можно придумать и любой другой ритуал. Для одного из них встать нужно на несколько минут раньше, выпить стакан лимонной воды, выполнить небольшую зарядку, сходить в душ и, наконец, заправить постель.

Второй по распространенности вредной привычкой по мнению врачей является то, что многие люди пропускают завтрак. По данным врачей, перенос завтрака на время обеда в 70% случаев приводит к набору лишнего веса, повышенной утомляемости и перееданию, что влечет за собой проблемы с ЖКХ.

Ранее мы писали, что стоматологи рассказали, в каких случаях проблемы с зубами смертельно опасны.

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