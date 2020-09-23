Названа найбільш шкідлива ранкова звичка: ніколи так не робіть

Лікарі назвали несподівану ранкову звичку, яка приносить більше шкоди, ніж користі, особливо для здоров'я. За даними лікарів з Німеччини, цей щоденний ритуал здатний привести до більшого поширення бактерій і білизняних кліщів, що своєю чергою може призвести до появи або посилення алергії. Яка ранкова звичка є найшкідливішою – читайте нижче.

Профільні фахівці переконані, що найчастіше після пробудження люди поспішають заправити свою постіль, але робити це категорично не рекомендується. Річ у тому, що білизна, на якій спала людина, ще якийсь час залишається вологою і теплою. Накривши її зверху ковдрою, створюється середовище, що сприяє розмноженню кліщів і різних хвороботворних мікроорганізмів. Дана звичка особливо небезпечна для алергетиків, але і здоровим людям від неї слід відмовитися. Після сну ліжко на час потрібно залишити не прибраним. При цьому медики рекомендують відчинити вікно. Потім можна відправитися в душ, насолодитися сніданком і тільки після цього заправити ліжко. Так буде набагато корисніше для здоров'я. Про це пише "Новини.Ю".

Між тим можна придумати й будь-який інший ритуал. Для одного з них встати потрібно на кілька хвилин раніше, випити склянку лимонної води, виконати невелику зарядку, сходити в душ і, нарешті, заправити ліжко.

Другою за поширеністю шкідливою звичкою на думку лікарів є те, що багато людей пропускають сніданок. За даними лікарів, перенесення сніданку на час обіду в 70% випадків призводить до набору зайвої ваги, підвищеної стомлюваності та переїдання, що тягне за собою проблеми з ЖКГ.

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