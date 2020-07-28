Названа самая полезная специя: снизит вес и улучшит настроение

Корица способствует снижению уровня сахара в крови, так что особенно полезна диабетикам
Врачи считают, что корица – самая полезная специя для сладких блюд. Это связано с тем, что в ней присутствуют смолы, камеди, слизь, кумарин и танины, которые придают антиоксидантные, противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, спазмолитические и пробиотические свойства. Кому и почему полезна корица – читайте в нашей статье.
Корица является ароматической приправой, используемой во многих кулинарных рецептах. Но не стоит рассматривать ее исключительно в качестве пикантной пряности. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько и в 150 г черники, а по насыщенности полифенолами молотая корица превосходит все остальные специи. Она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.
Корица — это высушенная кора коричных деревьев cinnamonum. При высыхании полоски коры завиваются в трубочки. Эти коричные палочки перемалывают до состояния муки или используют для приготовления глинтвейна, блюд из мяса и птицы. Чаще всего корица, конечно, используется для приготовления десертов.
Корица снизит вес и улучшит настроение (фото: canva.com)
Корица богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами группы А, B1, B2, B9, С, Е, К. Антиоксидант полифенол МНСР воздействует на рецепторы инсулина и снижает уровень сахара в крови, поэтому врачи рекомендуют принимать в пищу корицу пациентам с диабетом 2 типа.
Медицинские исследования доказали, что употребление этой специи положительно влияет на работу всех жизненно важных систем организма. Корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания, способна улучшить зрительную память, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.
Однако врачи предупреждают, что кумарин, содержащийся в корице, может вызвать головную боль. Также корицу нельзя употреблять лицам, страдающим повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специя вызывает учащенное сердцебиение.
Также врачи отмечают, что корица в составе хлебобулочных изделий приносит организму больше вреда. Однако, благодаря полезным свойствам корицы для похудения, всего одна чайная ложка порошка в день поможет снизить гликемический индекс пищи до 30%.
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