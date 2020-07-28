Названа найбільш корисна спеція: знизить вагу й поліпшить настрій

Названа найбільш корисна спеція (фото: canva.com)

Кориця сприяє зниженню рівня цукру в крові, так що особливо корисна діабетикам

Лікарі вважають, що кориця – найкорисніша спеція для солодких страв. Це пов'язано з тим, що в ній присутні смоли, камеді, слиз, кумарин і таніни, які надають антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, спазмолітичні і пробіотичні властивості. Кому і чому корисна кориця – читайте в нашій статті.

Кориця є ароматичною приправою, яка використовується в багатьох кулінарних рецептах. Але не варто розглядати її виключно як пікантні прянощі. У чайній ложці меленої кориці стільки ж антиоксидантів, скільки й в 150 г чорниці, а за насиченістю поліфенолами мелена кориця перевершує всі інші спеції. Вона стимулює захисні сили організму, бореться з інфекціями та запобігає розладам шлунка.

Кориця — це висушена кора коричних дерев cinnamonum. При висиханні смужки кори завиваються в трубочки. Ці коричні палички перемелюють до стану борошна або використовують для приготування глінтвейну, страв з м'яса і птиці. Найчастіше кориця, звичайно, використовується для приготування десертів.

Кориця знизить вагу й поліпшить настрій (фото: canva.com)

Кориця багата калієм, марганцем, залізом, міддю, селеном і цинком, на вітаміни групи А, B1, B2, В9, С, Е, К. Антиоксидант поліфенол МНСР впливає на рецептори інсуліну і знижує рівень цукру в крові, тому лікарі рекомендують вживати в їжу корицю пацієнтам з діабетом 2 типу.

Медичні дослідження довели, що вживання цієї спеції позитивно впливає на роботу всіх життєво важливих систем організму. Кориця підвищує загальний тонус, зміцнює імунітет, допомагає в концентрації уваги, здатна поліпшити зорову пам'ять, володіє протизапальними та кровоспинними властивостями.

Які головні переваги кориці?

Допомагає контролювати діабет , тому що знижує рівень цукру в крові.

, тому що знижує рівень цукру в крові. Запобігає розладам травлення (метеоризм, спазматичні проблеми, діарея) завдяки антибактеріальному, спазмолітичному і протизапальному ефекту.

(метеоризм, спазматичні проблеми, діарея) завдяки антибактеріальному, спазмолітичному і протизапальному ефекту. Є натуральним антисептиком . Якщо насипати борошно кориці на свіжу рану, то коричний альдегід буде перешкоджати проникненню в кров інфекцій і швидко відновить пошкоджені тканини. Цей спосіб знезараження досі активно використовується на Сході.

. Якщо насипати борошно кориці на свіжу рану, то коричний альдегід буде перешкоджати проникненню в кров інфекцій і швидко відновить пошкоджені тканини. Цей спосіб знезараження досі активно використовується на Сході. Бореться з інфекціями дихальних шляхів , бо робить позитивний вплив на слизову оболонку і є природним відхаркувальним засобом.

, бо робить позитивний вплив на слизову оболонку і є природним відхаркувальним засобом. Зменшує втому і покращує настрій , тому що збільшує опір стресу.

, тому що збільшує опір стресу. Допомагає боротися з холестерином через присутність антиоксидантів.

через присутність антиоксидантів. Знижує апетит , оскільки багата клітковиною, зменшує тягу до солодкого і здоби.

, оскільки багата клітковиною, зменшує тягу до солодкого і здоби. Зменшує накопичення жиру , тому що покращує чутливість тканин до дії інсуліну.

, тому що покращує чутливість тканин до дії інсуліну. Знижує ризик розвитку раку і допомагає боротися зі злоякісними утвореннями. Кориця здатна зменшити ріст ракових клітин і викликає їх загибель.

і допомагає боротися зі злоякісними утвореннями. Кориця здатна зменшити ріст ракових клітин і викликає їх загибель. Підсилює лібідо у чоловіків і жінок, оскільки є натуральним афродизіаком.

Проте лікарі попереджають, що кумарин, що міститься в кориці, може викликати головний біль. Також корицю не можна вживати особам, які страждають підвищеним тиском і серцево-судинними захворюваннями. Спеція викликає прискорене серцебиття.

Також лікарі відзначають, що кориця в складі хлібобулочних виробів приносить організму більше шкоди. Однак, завдяки корисним властивостям кориці для схуднення, всього одна чайна ложка порошку на день допоможе знизити глікемічний індекс їжі до 30%.

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