Названа самая полезная рыба для мужского здоровья и силы

Диетологи не зря рекомендуют мужчинам налегать на рыбу, ведь этот продукт помогает сердцу, укрепляет кости и даже влияет на уровень мужского гормона.

Лосось

Этот вид рыбы чрезвычайно богат жирами омега-3, которые могут помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противовоспалительные свойства. При употреблении продукта также повышается уровень нейромедиатора дофамина - гормона радости, удовольствия и мотивации.

Тунец

Эта морская рыба содержит витамин D, который помогает укрепить кости. Врачи утверждают, что Витамин D также может помочь повысить уровень "мужского гормона" тестостерона.

Устрицы

Хотя устрицы и не относятся к виду рыб, но также являются дарами моря. А для мужчин - это настоящий подарок. Ведь устрицы - один из лучших природных источников цинка. Дефицит цинка считается одним из факторов, способствующих импотенции. Цинк играет роль не только в поддержании иммунной функции, но и в повышении уровня тестостерона, а также в производстве спермы и восстановлении клеток.