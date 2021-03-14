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Названа самая полезная рыба для мужского здоровья и силы

Автор: Светлана Мащенко

Врач-диетолог и иммунолог назвала самую полезную рыбу для мужского здоровья и силы. Какой вид рыбы содержит максимум важных для мужчин веществ - читайте в нашем материале.

Об этом пишет eatthis.

Диетологи не зря рекомендуют мужчинам налегать на рыбу, ведь этот продукт помогает сердцу, укрепляет кости и даже влияет на уровень мужского гормона.

Лосось

Этот вид рыбы чрезвычайно богат жирами омега-3, которые могут помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противовоспалительные свойства. При употреблении продукта также повышается уровень нейромедиатора дофамина - гормона радости, удовольствия и мотивации.

Тунец

Эта морская рыба содержит витамин D, который помогает укрепить кости. Врачи утверждают, что Витамин D также может помочь повысить уровень "мужского гормона" тестостерона.

Устрицы

Хотя устрицы и не относятся к виду рыб, но также являются дарами моря. А для мужчин - это настоящий подарок. Ведь устрицы - один из лучших природных источников цинка. Дефицит цинка считается одним из факторов, способствующих импотенции. Цинк играет роль не только в поддержании иммунной функции, но и в повышении уровня тестостерона, а также в производстве спермы и восстановлении клеток.

Ранее диетологи также назвали самое полезное для здоровья мужчин мясо, а также мясо, которым злоупотреблять не нужно.

Также врачи рассказали про утренние привычки, которые мешают сбросить вес.

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