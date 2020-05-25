Названа найкорисніша каша: захистить шлунок, зміцнить нерви і допоможе чоловікам

Названа найкорисніша каша (фото: freepik)

Дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка не тільки багата вітамінами і мікроелементами, але і доступна кожному українцю

Дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка є справжнім джерелом вітамінів, мікроелементів та поживних речовин. Це улюблена багатьма українцями гречка, без якої не обходиться жодна "карантинна закупівля".

І хоча гречка досить калорійна (310 ккал на 100 г), некорисних, "легкозасвоюваних" вуглеводів в ній небагато. А ось клітковини навпаки - достатньо. Саме тому при вживанні гречки рівень обміну речовин підвищується, а рівень цукру в крові зростає дуже незначно.

Багата гречка білками, що містять велику кількість незамінних амінокислот, а по своєму білкового вмісту вона цілком порівнянна з м'ясом. Жири, що містяться в крупі, здебільшого поліненасичені - вони з успіхом знижують рівень холестерину і покращують жировий обмін.

Експерти називають гречку чемпіоном за наявності в ній корисних речовин. До її складу входять вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін. Каша також багата на мікроелементи: залізо, калій, кальцій, кремній і магній та на багато інших.

Дієтологи відзначили такі корисні для організму людини властивості гречки:

прискорення метаболізму і обмінних процесів;

зниження кількості "шкідливого" холестерину;

вона корисна гіпотонікам, алергікам, а також особам з анемією завдяки високому вмісту заліза;

наявність клітковини дуже корисна для ШКТ і поліпшення перистальтики кишечника;

сприяє зміцненню мембрани судин;

корисні речовини в складі гречки беру участь в процесі кровотворення, і можуть запобігти тромбозу;

вітамін В дуже корисний для нервової системи, покращує пам'ять і в цілому благотворно впливає на психоемоційний стан;

повільні вуглеводи сприяють швидкому насиченню і нормалізації рівня цукру в крові;

у гречці містяться флавоніди, які перешкоджають розвитку злоякісних пухлин, знижують ризик виникнення серцевої недостатності та тромбозу;

допомагає очищати печінку від токсинів, виводити холестерин і оптимізувати роботу кишечника.

І наостанок зазначимо, що гречка особливо корисна для чоловіків, оскільки впливає на роботу сечостатевої системи, а при регулярному вживанні є профілактикою чоловічої дисфункції.

Цікаво, що раніше вчені розповіли, що схудненню заважає не тільки переїдання, але і нестача важливого мікроелемента в організмі.

А ось дієтологи назвали три прикрі помилки, через які буває так складно схуднути, попри дієту і фізичні навантаження.

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Автор: Ірина Мельник