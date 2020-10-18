Названа самая полезная каша: помогает снизить сахар и лечит сердце

Крупы (иллюстративное фото: canva.com)

Врачи и исследователи подчеркивают, что булгур стоит обязательно внести в рацион питания

Исследователи и врачи-диетологи рассказали, как естественным способом помочь своему организму при риске диабета, диабетического криза и инсулинорезистентности, а также при болезнях сердечно-сосудистой системы. По мнению ученых, каша булгур является одним из наиболее эффективных продуктов, который способствует снижению уровня сахара в крови. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус в интервью "Новое Время".

Эксперт напоминает, что 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в 3 раза меньше.

"Поскольку при производстве булгура в пшенице остаются зародыши, в этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами. Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний", – рассказывает Фус.

Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кус-кусом. Гликемический индекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 единиц.

Медик передает, что, как и другие каши, булгур содержит глютен, поэтому полезен он будет далеко не всем. Людям, страдающим целиакией, у которых непереносимость глютена, булгур противопоказан.

Эксперты, на которых ссылается издание HealthLife, рассказали, что булгур способствует улучшению реакции организма на инсулин.

"Булгур – это цельное зерно с минимальной обработкой, очень богатое пищевыми волокнами, положительно влияющими на здоровье сердца, потерю веса, контроль уровня сахара в крови. Несколько исследований продемонстрировали способность цельнозерновых продуктов улучшать общую чувствительность организма к инсулину", – заявили эксперты.

По их словам, благодаря обилию волокон булгур способствует росту полезных кишечных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и правильную пищеварительную функцию. Благодаря этой особенности снижается общее количество энергии, поглощаемой из пищи – таким образом, крупа препятствует всплескам уровня глюкозы в крови.

Вдобавок булгур может считаться идеальной крупой для поддержания здорового функционирования сердца – он содержит впечатляющее количество минералов, позитивно влияющих на состояние сердечной мышцы. Врачи рекомендуют выбирать крупу с крупным зерном, требующую долгой варки.

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