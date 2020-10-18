Названа найбільш корисна каша: допомагає знизити цукор і лікує серце

Крупи (ілюстративне фото: canva.com)

Лікарі і дослідники підкреслюють, що булгур варто обов'язково внести в раціон харчування

Дослідники та лікарі-дієтологи розповіли, як природним способом допомогти своєму організму при ризику діабету, діабетичного кризу та інсулінорезистентності, а також при хворобах серцево-судинної системи. На думку вчених, каша булгур є одним з найбільш ефективних продуктів, який сприяє зниженню рівня цукру в крові. Про це розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус в інтерв'ю "Новий Час".

Експерт нагадує, що 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини, її калорійність – 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгуру каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно в 3 рази менше.

"Оскільки при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, у цій крупі більше поживних речовин і вітамінів у порівнянні з манкою, кус-кусом та багатьма іншими популярними крупами. Булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, у тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній", – розповідає Фус.

Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгуру 47, кус-куса 65, манки 75 одиниць.

Медик передає, що, як і інші каші, булгур містить глютен, тому він корисний далеко не всім. Людям, які страждають на целіакію, у яких непереносимість глютену, булгур протипоказаний.

Експерти, на яких посилається видання HealthLife, розповіли, що булгур сприяє поліпшенню реакції організму на інсулін.

"Булгур – це цільне зерно з мінімальною обробкою, дуже багата харчовими волокнами, що позитивно впливають на здоров'я серця, втрату ваги, контроль рівня цукру в крові. Кілька досліджень продемонстрували здатність цільнозернових продуктів покращувати загальну чутливість організму до інсуліну", – заявили експерти.

За їх словами, завдяки великій кількості волокон булгур сприяє зростанню корисних кишкових бактерій, що виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здоров'я кишечника і правильну травну функцію. Завдяки цій особливості знижується загальна кількість енергії, що поглинається з їжі – таким чином, крупа перешкоджає сплескам рівня глюкози в крові.

До того ж булгур може вважатися ідеальною крупою для підтримки здорового функціонування серця – він містить вражаючу кількість мінералів, що позитивно впливають на стан серцевого м'яза. Лікарі рекомендують обирати крупу з великим зерном, що вимагає довгого варіння.

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