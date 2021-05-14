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Названа реальная стоимость проезда в транспорте Киева: "страшная цифра"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро. На это отреагировал мэр столицы Виталий Кличко и назвал реальную стоимость проезда в подземке.

Об этом глава города сообщил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

По его словам, это 15 гривен. Также мэр столицы отметил, что в Киеве сейчас очень серьезные проблемы, касающиеся общественного транспорта.

"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль, мы из бюджета Киева платим еще больше 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру – себестоимость проезда в транспорте 15 грн", – сказал он.

Отметим, что в заявлении градоначальника не было ни единого упоминания о подорожании проезда в метро Киева. Пока что Кличко по этому поводу воздерживается от комментариев.

Напомним, что украинцы возмутились тем, что киевский метрополитен обратился с просьбой к киевским властям с просьбой поддержать коммунальное предприятие. Метрополитен предлагает либо повысить проезд в транспорте, либо увеличить финансирование со стороны столицы.

Напомним, что в КГГА рассказали, поднимут ли цены на проезд в Киеве.

Как мы ранее сообщали, эксперт Дмитрий Беспалов рассказал, на сколько, по его мнению, в киевском метро могут повысить стоимость проезда.

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