Названа реальна вартість проїзду в транспорті Києва: "страшна цифра"

За його словами, це 15 гривень. Також мер столиці зазначив, що в Києві зараз дуже серйозні проблеми, що стосуються громадського транспорту.

"У Києві серйозні виклики щодо транспорту, бо він у нас дотаційний. Щоб він виходив у нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру-собівартість проїзду в транспорті 15 грн", – сказав він.

Відзначимо, що в заяві градоначальника не було жодної згадки про подорожчання проїзду в метро Києва. Поки що Кличко з цього приводу утримується від коментарів.

Нагадаємо, що українці обурилися тим, що київський метрополітен звернувся з проханням до київської влади з проханням підтримати комунальне підприємство. Метрополітен пропонує або підвищити проїзд у транспорті, або збільшити фінансування з боку столиці.