Названа проблема українських дітей, наслідки якої можуть бути катастрофічними

Основна проблема в навчанні юних українців

На всій території України помітні "ознаки масової деградації освітнього рівня у дітей". Особливо це стосується зниження успішності в основних предметах.

Так, згідно з останніми даними опитування, проведеного європейськими фахівцями, до 57% учителів повідомляють про погіршення навичок учнів з української мови, до 45% - про зниження навичок математики, до 52% - про зниження навичок володіння іноземною мовою.

Також лише третина дітей молодшого та середнього віку, які навчаються в Україні, повністю навчаються очно. Одна третина зареєстрованих студентів навчається за допомогою змішаної системи, а інша повністю навчається онлайн.

Ці негативні зміни пов'язані з війною, а також пандемією COVID-19, через яку учні вже чотири роки не можуть повноцінно навчатися.

"В Україні російські атаки на школи не припиняються. Це не тільки призвело до того, що українським дітям важко досягти успіхів у навчанні, але вони також втрачають ті знання, які вони опанували, коли їхні школи функціонували повноцінно", - йдеться у звіті на сайті ЮНІСЕФ.

Роль та вигляд онлайн-навчання для українців сьогодні

Де Домінічіс впевнена, що онлайн-навчання може слугувати "як доповнення до особистого навчання", але воно "не може повністю замінити шкільні заняття, які є важливими для соціального розвитку та базового навчання дітей молодшого віку".

Сьогодні ж, дві третини дітей молодшого віку не відвідують дошкільні заклади, а у прифронтових районах три чверті батьків не віддають дітей до дитячих садочків.

Крім того, більше половини дітей від дошкільного до середнього шкільного віку не зараховані до національних систем освіти в семи країнах, що приймають біженців, через "мовні бар'єри, труднощі з доступом до школи та перенасичені системи освіти".

"Діти-біженці, які не навчаються в місцевих школах, ймовірно, намагаються навчатися онлайн за українською програмою, або за допомогою інших платформ дистанційного навчання. Деякі діти-біженці, можливо, повністю відмовилися від навчання", - говорять у ЮНІСЕФ.

Що ж робити?

Зараз ЮНІСЕФ співпрацює з урядами та партнерами в країнах, які приймають дітей та сім’ї біженців, щоб допомогти розширити доступ до якісного навчання.

Організація також веде співробітництво з урядом України, щоб підтримати відновлення офлайн навчання для "усунення перешкод отримання освіти".

Освіта в Україні, кажуть експерти, має бути в пріоритеті сьогодні. В іншому випадку, за прогнозами, лише найближчого навчального року близько 300 тисяч дітей "ризикують втратити знання".