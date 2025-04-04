Мозок як годинник: 12 способів зберегти його молодість та не дати "заржавіти"

Людський мозок - це неймовірно складна структура, що керує всім нашим організмом. Прості щоденні звички можуть покращити вашу пам'ять, концентрацію та загальне когнітивне здоров'я та вберегти ваш мозок від старіння.

12 секретів, які допоможуть вам зберегти ясність розуму на довгі роки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Активно використовуйте мозок

Регулярні розумові вправи допомагають зберігати гостроту розуму. Люди, які активно займаються інтелектуальною діяльністю, довше залишаються кмітливими. Читання книг, відвідування музеїв, лекцій, ігри та вивчення іноземних мов - прості, але дієві способи тренування мозку.

Виходьте за рамки звичного

Вчені з Університету Дюка розробили "нейробіку" - комплекс вправ, що змушують мозок мислити нестандартно. Використовуйте всі п'ять органів чуття для тренування мозку: якщо ви правша, спробуйте використовувати ліву руку, змініть маршрут на роботу, спробуйте впізнати їжу на смак із закритими очима.

Рухайтесь

Фізичні вправи, особливо кардіонавантаження (ходьба, плавання), позитивно впливають на когнітивні функції. Вони покращують кровообіг мозку та зв'язки між нейронами, що сприяє поліпшенню пам'яті, уяви та планування.

Здорове харчування - запорука ясного розуму

Обирайте продукти, корисні для серця та контролю ваги. Ожиріння в середньому віці вдвічі підвищує ризик деменції. Контролюйте рівень холестерину та тиск.

Запікайте або готуйте на грилі замість смаження.

Використовуйте корисні жири (оливкова олія, горіхи, насіння).

Вживайте різноманітні фрукти та овочі.

Їжте рибу.

Алкоголь - у помірних кількостях

Надмірне вживання алкоголю негативно впливає на мозок, порушуючи судження, мовлення, координацію та пам'ять. Хронічний алкоголізм призводить до незворотного зменшення лобових часток мозку. Рекомендована доза: не більше 1 порції (пива, вина, міцного алкоголю) для жінок та 2 - для чоловіків на день.

Відеоігри - не лише розвага

Дослідження показують, що відеоігри стимулюють ділянки мозку, відповідальні за рух, пам'ять, планування та дрібну моторику. Хоча деякі експерти вважають, що ігри покращують лише навички гри, вони можуть бути корисним тренуванням для мозку.

Музика - для розвитку мозку

Навчання грі на музичному інструменті в дитинстві сприяє розвитку мислення в дорослому віці. Музика покращує пам'ять, планування та координацію. І ніколи не пізно навчитися грати на музичному інструменті.

Спілкуйтесь

Соціальна активність позитивно впливає на розумові здібності. Беріть участь у волонтерських програмах, відвідуйте курси, спілкуйтеся з друзями.

Контролюйте стрес

Хронічний стрес шкодить сірій речовині мозку. Існує безліч способів розслабитися: глибоке дихання, сміх, музика, йога, медитація, спілкування.

Спіть достатньо

Якісний сон необхідний для навчання та запам'ятовування нової інформації. Дорослі потребують 7-8 годин сну щоночі, щоб мозок міг ефективно очищатися від токсинів.

Тренуйте пам'ять

З віком пам'ять може погіршуватися. Використовуйте органайзер, календар, нагадування на телефоні. Зосереджуйтесь на одному завданні за раз, вивчайте нову інформацію поступово.

Ігри з іменами

Щоб краще запам'ятовувати імена, повторюйте їх під час розмови (вголос або подумки), створюйте асоціації.