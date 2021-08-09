Названа популярная схема обмана украинцев в магазине: что делать, если вас "нажучили"

Как нас обманывают продавцы и что делать

Эксперт говорит, что иногда случаются даже такие "уникальные" случаи, когда на весах выдается четкий стикер, а на кассе этот стикер автоматически пересчитывается и дает на 30% большую цену.

И хотя закон встанет на сторону покупателей, если они "попались на крючок", но все равно нужно быть максимально внимательными.

"Если возникла такая ситуация, надо говорить: вот цена публичная, вот ваш чек. Кассира никогда не трогайте в таких случаях, он не вернет разницу. Вызывайте администратора и общайтесь - он вам вернет разницу. Не нравится ему что-то - вызывайте полицию. Вообще вам должны вернуть разницу - в супермаркетах на это есть специальная касса", - советует эксперт.

Самый простой лайфхак - фотографировать ценники, ведь иногда очень трудно вспомнить точную цену.