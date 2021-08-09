Названа популярна схема обману українців у магазині: що робити, коли вас "нажучили"

Як нас дурять продавці і що робити

Експерт каже, що інколи трапляються навіть такі "унікальні" випадки, коли на вагах видається чіткий стікер, а на касі цей стікер автоматично перераховується і дає на 30% більшу ціну.

І хоча закон стане на бік покупців, якщо вони "попалися на гачок", але все одно потрібно бути максимально уважними.

"Якщо виникла така ситуація, треба говорити: ось ціна публічна, ось ваш чек. Касира ніколи не чіпайте в таких випадках, він не поверне різницю. Викликайте адміністратора і спілкуйтеся - вона вам поверне різницю. Не подобається їй щось - викликайте поліцію. Взагалі вам повинні повернути різницю - у супермаркетах на це є спеціальна каса", - радить експерт.

Найпростіший лайфхак - фотографувати цінники, адже іноді дуже важко згадати точну ціну.