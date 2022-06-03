Названа основная польза коньяка: вы очень удивитесь!

Коньяк хорошего качества и в умеренных дозах может быть даже полезен организму. И чем лучше качество этого благородного напитка, тем больше может быть пользы от его приема.
Специалисты рассказали, какие есть полезные качества коньяка и сколько его можно употреблять. Об этом пишет Yizhinfo.
Самый лучший коньяк - это элитный напиток, который приготовлен по уникальной технологии из специальных сортов винограда. Например - белого сорта Уни Блан.
При правильном приеме качественного коньяка, этот напиток может принести пользу:
Много дубильных веществ. Это повышает иммунитет, помогает организму усвоить витамин С, имеет согревающий эффект. И как следствие - в холодную пору года пару капель коньяка может стать эффективным средством для профилактики простудных заболеваний.
Улучшает работу желудка. При регулярном и умеренном употреблении коньяка, можно улучшить аппетит и процесс обмена веществ, стимулировать выработку желудочного сока и уничтожить бактерии в желудочно-кишечном тракте. А еще коньяк помогает снять спазмы в желудке.
Укрепляет нервную систему. Маленькая рюмочка коньяка по вечерам нейтрализует бессонницу, снимает напряжение после тяжелого дня и помогает расслабиться.
Предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы. Люди, которые употребляют коньяк в малых дозах, менее подвержены атеросклерозу и ишемической болезни сердца.
Обезболивающий эффект. Пару капель коньяка на ложке сахара могут унять зубную или головную боль.
Полезен в косметологии. Коньяк можно добавить в маску с бурой и глицерином, чтобы убрать угревую сыпь. Он помогает очистить кожу и укрепляет волосы.
Как отмечают специалисты, полезные и даже лечебные свойства есть только в выдержанных коньяках. Для таких целей стоит покупать выдержанный пятизвездочный коньяк. И умеренная доза - это три-четыре порции 30-40 мл в неделю. То есть, не каждый день и совсем чуть-чуть.
Он калорийный. Его калорийность можно сравнить с майонезом, поэтому не стоит его пить тем, кто хочет похудеть.
Сильно снижает и повышает артериальное давление. Увы, дозы свыше 30-40 мл за раз могут привести к проблемам с давлением.
Повышает аппетит. После употребления коньяка в больших дозах просыпается такой аппетит, который сложно удовлетворить.
Опьянение от коньяка наступает медленнее. Из-за дубильных веществ коньяк намного медленнее растворяется в организме, чем другие высоко градусные напитки. И это опасно тем, что перепить коньяка очень легко.
Нельзя пить коньяк людям с диабетом, хроническими заболеваниями, желчнокаменной болезнью.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему не стоит пить алкоголь поздно вечером и перед сном.
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