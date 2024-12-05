Названа найгірша риба для здоров’я, від якої треба триматися подалі

Найгірша риба для здоров’я: що виявили дослідження

Експерти в галузі харчування і медицини назвали тиляпію одним із найгірших видів риби для здоров’я.

Хоча вона популярна через низьку вартість, доступність і нейтральний смак, її поживна цінність значно поступається іншим видам риби. Більше того, існує кілька серйозних причин, чому тиляпія не рекомендована для регулярного споживання:

Високий вміст омега-6 жирних кислот:

Тиляпія містить більше омега-6 жирних кислот, ніж омега-3. Надлишок омега-6 у раціоні може сприяти розвитку запалень у організмі, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань, артриту та навіть раку.

Проблеми з умовами вирощування:

Більшість тиляпії, яка надходить у продаж, вирощується на фермах. На багатьох з них використовуються корми низької якості, а також антибіотики та хімікати для зменшення ризиків захворювань серед риби. Це може призводити до накопичення в м’ясі токсичних речовин.

Низька поживна цінність:

Порівняно з лососем, скумбрією чи сардинами, тиляпія має нижчий вміст корисних омега-3 жирних кислот та мікроелементів, що робить її менш корисною для серця та мозку.

Так виглядає тиляпія (фото: wikipedia.org)

Потенційна загроза токсинами:

Вирощування тиляпії у забруднених водоймах може сприяти накопиченню важких металів (зокрема ртуті) та інших шкідливих речовин у м’ясі.

Інші види риби, яких варто уникати

Окрім тиляпії, експерти радять обмежити споживання:

Акулячого м’яса - через високий рівень ртуті.

- через високий рівень ртуті. Риби-меча - також через накопичення важких металів.

- також через накопичення важких металів. Пангасіуса - через аналогічні проблеми з умовами вирощування на фермах.

Яку рибу обрати

Якщо ви хочете отримати максимальну користь для здоров’я, зверніть увагу на такі види риби:

Лосось (особливо дикий, а не фермерський).

(особливо дикий, а не фермерський). Скумбрія .

. Сардини .

. Форель.

Ці види риби багаті омега-3 жирними кислотами, вітаміном D та іншими важливими поживними речовинами, які позитивно впливають на здоров’я серця, мозку та загальний стан організму.

Як уникнути ризиків при виборі риби:

Обирайте дикі види риби замість фермерських.

Читайте етикетки - важливо знати, де і як вирощувалася або виловлювалася риба.

Уникайте надмірного споживання великих хижих видів риб, які можуть накопичувати ртуть.

Правильний вибір риби дозволить вам отримати всі її корисні властивості, мінімізуючи ризики для здоров’я.