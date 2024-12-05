Названа самая плохая рыба для здоровья, от которой нужно держаться подальше

Худшая рыба для здоровья: что обнаружили исследование

Эксперты в области питания и медицины назвали тиляпию одним из худших видов рыбы для здоровья.

Хотя она популярна из-за низкой стоимости, доступности и нейтрального вкуса, ее питательная ценность значительно уступает другим видам рыбы. Более того, существует несколько серьезных причин, по которым тиляпия не рекомендована для регулярного потребления:

Высокое содержание омега-6 жирных кислот:

Тиляпия содержит больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3. Избыток омега-6 в рационе может способствовать развитию воспалений в организме, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и даже рака.

Проблемы с условиями выращивания:

Большинство поступающей в продажу тиляпии выращивается на фермах. На многих используются корма низкого качества, а также антибиотики и химикаты для уменьшения рисков заболеваний среди рыбы. Это может приводить к накоплению в мясе токсичных веществ.

Низкая питательная ценность:

По сравнению с лососем, скумбрией или сардинами, тиляпия имеет более низкое содержание полезных омега-3 жирных кислот и микроэлементов, что делает ее менее полезной для сердца и мозга.

Так выглядит тиляпия (фото: wikipedia.org)

Потенциальная угроза токсинами:

Выращивание тиляпии в загрязненных водоемах может способствовать накоплению тяжелых металлов (в том числе ртути) и других вредных веществ в мясе.

Другие виды рыбы, которых следует избегать

Кроме тиляпии, эксперты советуют ограничить потребление:

Акульего мяса - из-за высокого уровня ртути.

- из-за высокого уровня ртути. Рыбы-меч - также из-за накопления тяжелых металлов.

- также из-за накопления тяжелых металлов. Пангасиус - из-за аналогичных проблем с условиями выращивания на фермах.

Какую рыбу выбрать

Если вы хотите извлечь максимальную пользу для здоровья, обратите внимание на следующие виды рыбы:

Лосось (особенно дикий, а не фермерский).

(особенно дикий, а не фермерский). Скумбрия

Сардины

Форель

Эти виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, витамином D и другими важными питательными веществами, положительно влияющими на здоровье сердца, мозга и общее состояние организма.

Как избежать рисков при выборе рыбы:

Выбирайте дикие виды рыбы вместо фермерских.

Читайте этикетки - важно знать, где и как выращивалась или вылавливалась рыба.

Избегайте чрезмерного употребления в пищу крупных хищных видов рыб, которые могут накапливать ртуть.

Правильный выбор рыбы позволит вам получить все ее полезные свойства, минимизируя риски для здоровья.