Названа самая плохая рыба для здоровья, от которой нужно держаться подальше

Рыба давно считается одним из самых полезных продуктов для здоровья из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот, белка, витаминов и микроэлементов. Однако не вся рыба все равно полезна. Некоторые виды могут нанести больше вреда, чем пользы, из-за высокого содержания вредных веществ или специфических условий выращивания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, от какой рыбы лучше отказаться в рационе.
Эксперты в области питания и медицины назвали тиляпию одним из худших видов рыбы для здоровья.
Хотя она популярна из-за низкой стоимости, доступности и нейтрального вкуса, ее питательная ценность значительно уступает другим видам рыбы. Более того, существует несколько серьезных причин, по которым тиляпия не рекомендована для регулярного потребления:
Высокое содержание омега-6 жирных кислот:
Тиляпия содержит больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3. Избыток омега-6 в рационе может способствовать развитию воспалений в организме, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и даже рака.
Проблемы с условиями выращивания:
Большинство поступающей в продажу тиляпии выращивается на фермах. На многих используются корма низкого качества, а также антибиотики и химикаты для уменьшения рисков заболеваний среди рыбы. Это может приводить к накоплению в мясе токсичных веществ.
Низкая питательная ценность:
По сравнению с лососем, скумбрией или сардинами, тиляпия имеет более низкое содержание полезных омега-3 жирных кислот и микроэлементов, что делает ее менее полезной для сердца и мозга.
Так выглядит тиляпия (фото: wikipedia.org)
Потенциальная угроза токсинами:
Выращивание тиляпии в загрязненных водоемах может способствовать накоплению тяжелых металлов (в том числе ртути) и других вредных веществ в мясе.
Кроме тиляпии, эксперты советуют ограничить потребление:
Если вы хотите извлечь максимальную пользу для здоровья, обратите внимание на следующие виды рыбы:
Эти виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, витамином D и другими важными питательными веществами, положительно влияющими на здоровье сердца, мозга и общее состояние организма.
Выбирайте дикие виды рыбы вместо фермерских.
Читайте этикетки - важно знать, где и как выращивалась или вылавливалась рыба.
Избегайте чрезмерного употребления в пищу крупных хищных видов рыб, которые могут накапливать ртуть.
Правильный выбор рыбы позволит вам получить все ее полезные свойства, минимизируя риски для здоровья.
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В материале использованы источники - Foxnews, Nutrients, Eating Well.