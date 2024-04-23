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Названа найбрудніша річ, яку ви можете тримати у ванній чи туалеті

Вівторок 23 квітня 2024 15:22
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Названа найбрудніша річ, яку ви можете тримати у ванній чи туалеті Фото: Яка найбрудніша річ у ванній кімнаті (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерти з прибирання розказали, чому мати туалетну щітку у ванній кімнаті не найкраща ідея.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на гуру прибирання в TikTok.

Який предмет найбрудніший у ванній або туалеті

Експерт з прибирання стверджує, що якби ви знали, наскільки брудна туалетна щітка - ви б одразу її позбулися.

У той час як ця щітка може здатися стандартним предметом у ванній кімнаті, оскільки вона допомагає ретельно очистити унітаз, вона може бути зовсім не ідеальним інструментом.

Незалежно від того, чи це традиційна щітка, чи її гумова версія, експерти впевнені - її використовувати негігієнічно.

Замість цього вони рекомендують взяти для чищення унітазу відбілювач і губку, але не забувайте про захист рук і шкіри гумовими рукавичками.

Названа найбрудніша річ, яку ви можете тримати у ванній чи туалетіТуалетна щітка - це брудний предмет (Скриншот)

З моменту публікації на платформі відео зібрало понад 213 тисяч переглядів, що викликало розділену реакцію, незважаючи на надані поради.

Багато користувачів TikTok висловили скептицизм щодо відмови від туалетної щітки, а деякі навіть написали, що не збираються від неї відмовлятися.

Раніше ми писали, що прибирання в домі замінює фізичні тренування та допомагає спалювати калорії.

А ще розповідали про те, які хитрощі допоможуть швидко звільнити місце у шафі.

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