Названа самая грязная вещь, которую вы можете держать в ванной или туалете
Эксперты по уборке рассказали, почему иметь туалетную щетку в ванной не лучшая идея.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на гуру уборки в TikTok.
Какой предмет самый грязный в ванной или туалете
Эксперт по уборке утверждает, что если бы вы знали, насколько грязна туалетная щетка - вы бы сразу от нее избавились.
В то время как эта щетка может показаться стандартным предметом в ванной, поскольку она помогает тщательно очистить унитаз, она может быть совсем не идеальным инструментом.
Независимо от того, это традиционная щетка или ее резиновая версия, эксперты уверены - ее использовать негигиенично.
Вместо этого они рекомендуют взять для чистки унитаза отбеливатель и губку, но не забывайте о защите рук и кожи резиновыми перчатками.
Туалетная щетка – это грязный предмет (Скриншот)
С момента публикации на платформе видео собрало более 213 тысяч просмотров, что вызвало разделенную реакцию, невзирая на предоставленные советы.
Многие пользователи TikTok выразили скептицизм по поводу отказа от туалетной щетки, а некоторые даже написали, что не собираются от нее отказываться.
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