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Названа максимальная стоимость проезда в метро Киева

Автор: Людмила Жукова

Проезд в метро Киева подорожает. На прошлой неделе в метрополитене обратились к столичной власти с просьбой повысить тариф. Сейчас озвучена максимальная стоимость проезда - это 20 гривен.

Об этом сообщает "Сегодня".

В метрополитене хотят, чтобы за одну поездку пассажиры платили 20 гривен. То есть повысить просят в два с половиной раза.

"Я считаю, что это недорого 20 грн, я вот на такси я приехала к метро за 60. Это не значит, что у меня очень много денег. Просто я понимаю, что 8 грн – это вообще копейки", – рассказала пассажирка.

В подземке сообщили, что сейчас они работают себе в убыток. На это очень повлияла пандемия и пассажиропоток, который в это время значительно уменьшился.

Поэтому, чтобы выровнять свой бюджет, метрополитен просит повысить цены до 20 грн или увеличить финансирование. В транспортном департаменте Киевсовета успокаивают, что, мол, в два раза проезд повышать не будут.

Чем грозит подорожание проезда в Киеве?

Если проезд в коммунальном транспорте все же повысят - это приведет к увеличению стоимости проезда в маршрутках.

"Самостоятельно они неохотно относятся к идее повышения стоимости проезда в маршрутках, ведь тогда пассажиры вернутся в более дешевый коммунальный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)", - рассказал в комментарии РБК-Украина урбанист Александр Гречко.

Как мы ранее писали, киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро и когда поднимутся цены.

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